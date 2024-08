AVANTI, C’E’ GOSSIP! CHIARA FERRAGNI TRA I QUADERNI SVENDUTI A 1 EURO E I BRAND CHE NON SAREBBERO FELICI DELLA SUA PUBBLICITÀ. PER ORA L’INFLUENCER NICCHIA SULL’INVITO DI MILLY CARLUCCI A “BALLANDO” – COSA STA SUCCEDENDO TRA ILARY E TOTTI? - VICTORIA MANESKIN SUPER HOT, GEORGIAN CIMPEANU, FIDANZATO DI ELISABETTA CANALIS, SI È TRASFERITO A LOS ANGELES ED È RIMASTO IMPRESSIONATO DAI PREZZI TROPPO ALTI (SE VOLEVA RISPARMIARE BASTAVA RESTARSENE A GUIDONIA) – DE MARTINO E I RAPPORTI CON BELEN – LE LACRIME DI ROBERTA CAPUA E VALERIA MARINI SCATENATA AL MICROFONO – VIDEO

Ivan Rota per Dagospia

Victoria dei Maneskin si dedica a una nuova collaborazione senza i Maneskin lanciando un singolo con la popstar Anitta. L’uscita del brano è prevista per il 30 agosto e il pezzo risulta attesissimo dai fan. Questa sua nuova attività non mette in discussione il suo futuro con il gruppo…

Per la serie: ho visto cose che voi umani, Francesco Totti e Ilary Blasi, dopo la guerra dei Rolex e delle Hermes, hanno ripreso a seguirsi su Instagram. Ma che sta a succede?, direbbe la Blasi.

Georgian Cimpeanu si è trasferito a Los Angeles e ha iniziato la sua nuova vita. Il fidanzato di Elisabetta Canalis è impressionato dai prezzi troppo alti dopo il trasferimento negli Usa. “C’è qualcosa che non si paga in questo cazzo di Paese?”, dice in un video pubblicato su TikTok.

"Vorrei avere un programma tutto mio. Sarebbe giusto, sì. Non mi prendo i meriti che dovrei, ma la gente mi ferma per strada chiedendomi quando torno in tv”, ha detto Valeria Marini, ospite di Monica Setta, a Storie di Donne al Bivio. Mentre andava in onda in programma, Valeria era in Versilia a (si fa per dire) cantare a una festa la sua “hit” Boom Boom con Giacomo “Jenny” Urtis.

Lacrime napoletane. Roberta Capua ha parlato della fine del suo matrimonio e non é riuscita a trattenere le lacrime: “L’immagine più bella che porto nel cuore? Forse quando io e lui siamo tornati a casa con Leonardo. appena nato, piccolissimo. In quel momento abbiamo detto ‘adesso siamo proprio una famiglia’“. Monica Setta dopo queste parole si è commossa: “Adesso così mi fai piangere, piangiamo tutte e due”.

Inaccettabile che non ci sia spazio per Monica Leofreddi nemmeno nei palinsesti estivi: forse è troppo chic. E pensare che d’estate in tv si vedono cose che sarebbe meglio non vedere.

Stefano De Martino svela (ironico) come sono i rapporti con l’ ex moglie Belen Rodriguez: “Il mio rapporto con Belén? Va tutto benissimo, la saluto e lei risponde, quindi tutto bene. Abbiamo una relazione tranquilla come due genitori separati e cordiali”.

Anouchka ha condiviso sui social una foto con il papà Alain Delon recentemente scomparso. A corredo,Je T'aime Tu Sais, brano cantato dall'attore. Nel post anche uno scatto in cui si stringono la mano. "Papà, ti amo”, conclude la ragazza.

La linea di quaderni da scuola di Chiara Ferragni è nei supermercati a 1 euro. Una vera offerta, dato che su Amazon i quaderni ora costano 2,60€ l’uno. Inoltre pare che Marchi come Prada, Miu Miu, Adidas “non siano neppure tutti felicissimi di pubblicità non richiesta. Il problema è per lei non riuscire a trovare una identità fuori dal mondo in cui se non hai un brand riconoscibile addosso non sei nessuno“, come dice Selvaggia Lucarelli.

Sempre a proposito di Chiara Ferragni, le amiche più vicine dicono che per ora non ha nessuna intenzione di accettare l’ invito di Milly Carlucci a Ballando con le Stelle.

