AVANTI, C’E’ GOSSIP! LE SOAP CHE CI HANNO SBOMBOLLATO I CABASISI: ALICE CAMPELLO SMENTISCE PER L’ENNESIMA VOLTA IL RITORNO DI FIAMMA CON MORATA – ANNA KALINSKAYA, EX DI SINNER, IN MOTO CON UN ALTRO UOMO PER FESTEGGIARE IL SUO COMPLEANNO - WANDA NARA CONFESSA: “IO E L-GANTE STIAMO INSIEME DA TRE ANNI. A UN CERTO PUNTO È SCATTATO QUALCOSA MENTRE LITIGAVO CON ICARDI” – ALENA SEREDOVA E LE SCUSE DI BUFFON – BASCIANO ACCUSA LA SUA EX SOPHIE CODEGONI DI ESSERE “INSTABILE” – ULTIMO È DIVENTATO PAPA’ – TUTTO SUL “GRANDE FRATELLO” CON SHAILA INCAZZATA E IN LACRIME PER LORENZO, IL FRATELLO DI JOVANOTTI E L'EX MISS ITALIA CHE ENTRANO IN CASA...

Ivan Rota per Dagospia

alice campello

Nell'ultimo periodo più volte si è parlato di ritorno di fiamma con Morata, ma Alice Campello ha smentito tutto: "Non soffro alcun tipo di crepacuore perché parlo con Álvaro ogni giorno. Non è andata con un'altra. Alvaro mi rispetta. Il fatto è che non stavamo bene a causa delle nostre cose. Il mio obiettivo adesso non è tornare con lui, ma stare bene. È la mia famiglia e lo sarà sempre".

Ieri Anna Kalinskaya ha compiuto ventotto anni: la tennista russa, chicchieratissima per la presunta rottura con Jannik Sinner, con tanto di un profilo "fake" della tennista russa a seminare zizzania, rilanciando contenuti falsi e polemici contro Jannik, si é mostrata sui social allegra e felice in sella a una moto. Con lei un centauro di cui non é stato mostrato il volto, ma a corredo lei ha messo una serie di cuoricini.

anna kalinskaya

Gwyneth Paltrow e Chris Martin si sono ritrovati per il debutto in società di loro figlia 20enne: i due, che sono divorziati dal 2015, sono andati a Parigi sabato scorso per partecipare al ballo delle debuttanti, ribattezzato ballo delle ributtanti, che ha visto tra i partecipanti la loro figlia Apple Martin.

Torna Carramba Che Sorpresa. La nuova edizione (che molto probabilmente si chiamerà Surprise Surprise perché starebbe tornando Carramba é troppo legato a Raffaella Carrà. Secondo Davide Maggio a condurlo sará Alessia Marcuzzi e andrà in onda su Rai2 in prima serata nel 2025. La Marcuzzi si sdoppierà perché condurrà anche Red Carpet-Vip al Rappeto su Prime con Cristiano Malgioglio, Valeria Marini, Elettra Lamborghini, Melissa Satta e Giulia De Lellis.

wanda nara

Al Dominion Theatre di Londra, Elton John, a seguire il musical Il Diavolo veste Prada di cui ha curato le musiche, ha fatto una drammatica confessione: “Come alcuni di voi sapranno, ho avuto dei problemi e ora ho perso la vista. Non sono riuscito a venire a molte delle anteprime perché, come sapete, ho perso la vista. Quindi è difficile per me vederle. Ma adoro ascoltarle e, ragazzi, stasera suonava davvero bene

Le autorità locali di Tigre, su decisione del Tribunale di Garanzia, sono intervenute facendo una perquisizione e procedendo allo sfratto di Mauro Icardi dall'abitazione. Gli sarebbe stato anche notificato il divieto di avvicinarsi sia a Wanda Nara che all'abitazione.

wanda nara l gante

E Wanda Nara confessa: “Io e L-Gante stiamo insieme da tre anni. A un certo punto è scattato qualcosa mentre litigavo con Mauro Icardi…Abbiamo tutti contro. Le famiglie e tutte le persone che ci circondano… In questo momento della mia vita sentivo il bisogno di tornare ai miei valori. Mi ricorda la Wanda del quartiere”.

Il pubblicato ministero, dopo l’interrogatorio di Sophie Codegoni, pensa che Alessandro Basciano possa continuare a perseguitarla e per questo “i domiciliari diventeranno esecutivi nelle prossime settimane“. L’ex gieffino è stato ospite de La Zanzara da Giuseppe Cruciani dove ha accusato la sua ex di essere “una persona instabile”. Quando gli hanno chiesto delle frasi che lui le avrebbe detto, quali “ti ammazzo come un cane” o “se non torni con me ti ammazzo, devi avere paura di rientrare in casa”, lui ha negato: “mai detta una cosa del genere, lei lo ha dichiarato, ma non ci sono prove a sostegno“.

ultimo jacqueline

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo sono diventati genitori. Il piccolo Enea è nato il 30 novembre. Tutti felici a commentare il lieto evento, tutti tranne la di lei mamma Heater Parisi che non ha nemmeno commentato la notizia.

Silvia Toffanin dice a Alena Seredova: "il tuo ex marito Gianluigi Buffon ha chiesto scusa, dopo anni, per averti fatto soffrire", ha detto Toffanin. Allora Seredova "Ha detto che è dispiaciuto? Beh, ci mancherebbe". Seredova poi riprende scherzosamente Toffanin: "Perché non mi chiedi di Alessandro (Nasi, suo attuale marito)?”. La conduttrice come Pinocchio: "Volevo essere discreta".

GRANDE FRATELLO

sophie codegoni

Nella notte una discussione di ore tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta che gli dice: “Non sono più la Shaila che voglio, mi hai cambiata, cosa mi hai fatto fare. Basta. Sono stanca. Io mi tiro indietro. Helena mi ha “scartavetrato” gli zebedei, ma io ho esagerato. Sono un essere umano. Basta”.

E sempre Shaila parla dei messaggi (ma erano solo messaggi?) che si sono scambiati il suo Lorenzo Spolverato con Helena Prestes: “Io la cosa del cellulare la sapevo e l’ho protetto. Non mi sono basata su questa chat, io lo conosco. Io a lui prima ho spiegato ‘guarda Yulia e Giglio come sono belli, perché non possiamo anche noi essere liberi e sereni? Io sono qui per costruire qualcosa con lui, però c’è sempre qualcosa.

shaila gatta 2

Per me non è stata una serata leggera. Ok che sapevo, ma non è bello che quella cosa sia uscita davanti a tutti. Cosa si sono scritti? Tipo ‘le nostre anime si sono incontrate. Abbiamo tante cose in comune. Sono felice che ci sei anche tu al Grande Fratello’. Ma stiamo scherzando?! Ma poi lui nel suo armadio ha dei vestiti di Helena e dei bigliettini scritti da lei. Ma se lui pensa cose non belle e me le ha dette tante volte, doveva buttare tutto. Ma quale ricordo è? Io ho tolto le cose di Javier. Non mi è piaciuto”.

E continua: “Io mi sono arrabbiata perché lui ha sempre le frasi pronte e poi è arrivata lei con le paroline dolci e lui si è sciolto. Poi però perché io ho avuto un confronto con Javier, che era dovuto, Lorenzo si è arrabbiato! Questo non va bene. Io stasera c’ho messo la faccia a fare una brutta figura, ma ho difeso la coppia. Intento lei ha ottenuto quello che voleva, quella che strumentalizza il suo passato”.

alena seredova gigi buffon

Helena Prestes ha scatenato l’ira di Shaila Gatta per aver dato una lettera a Lorenzo Spolverato per il suo compleanno. Dopo aver mandato in onda la trashissima clip del litigio tra le due, Alfonso Signorini ha attaccato Shaila Gatta: “Sei stata molto violenta, dovete regolarvi ragazzi. Il tuo obiettivo era quello di ferirla, sei stata cattiva contro un’altra donna. Per me questo è inaccettabile”.

Jessica Morlacchi su Helena Prestes: “Helena è una squilibrata, è una provocatrice seriale, lo fa apposta, gode nel provocare, ma lei è cattiva, crudele. Mi è stato detto che sto sbagliando, ma per me è una provocatrice seriale. Io non ci penso proprio a parlare con lei, vorrei che lei stesse lontana da me».

alice campello morata

Quando pensava di non essere in diretta, Zeudi De Palma ad Alfonso, con il quale ha avuto un flirt, ha dichiarato: “Non ho difeso lei Federica, è che è sempre uscito quello che ha fatto Federica, ma amore non è mai uscito quello che hai fatto tu. Voi eravate separati e com’è giusto che sia avete vissuto il vostro periodo da separati. Già lo sapevi che forse entravo, è da maggio che ho fatto il provino“.

La ragazza è stata fatta entrare per movimentare il triangolo di Temptation Island formato da Alfonso D’Apice, Federica Petagna e Stefano Tediosi. Ci vorrebbe un terremoto per farli diventare interessanti. Ormai con loro nella casa sembra di essere in una sceneggiata di Mario Merola, ma moscissima.

Per il momento “drama”, Javier Martinez piange ricordando la mamma scomparsa. Poi la sorpresa del padre Mariano. "Ho tante cose da dirti, però ho poco tempo. Il tempo, la cosa più importante che abbiamo. Non sprecarlo con gente che non se lo merita, non sprecarlo con chi non ascolta quando tu parli".

zeudi di palma miss italia 2021 foto di bacco (3)

Dato che in questi giorni Jessica aveva mostrato una certa insofferenza verso Helena a causa della vicinanza con Luca, quest'ultimo ha deciso di parlarle e di dirle che, nel caso fosse troppo difficile per lei stargli accanto, sapendo che tra loro ci sarà solo amicizia, lui si tirerà indietro: "Hai tu la manopola in questo senso" le ha detto Luca Calvani. Jessica, però, l'ha rassicurato e gli ha detto che ha capito che ciò che c'è tra loro è una bellissima amicizia: "Però ho confuso un po' le cose ultimamente, mi dispiace. Però ora ho capito".

maria monse e la figlia 24

Al "Grande Fratello" è tempo di nuovi ingressi: addirittura in cinque a varcare la Porta Rossa. Alfonso Signorini ha dato il benvenuto a Maria Monsè (l’unica che potrebbe sorprendere) e alla figlia Perla Maria Paravia, in gioco come unico concorrente, poi l’ex Miss Italia Zeudi Di Palma, Bernardo Cherubini, fratello di Jovanotti. E ancora Chiara Cainelli ed Emanuele Fiori.

Gli immuni sono Helena Prestes, Lorenzo Spolverato e Javier Martinez a cui si aggiungono Alfonso D’Apice, salvato da Beatrice Luzzi, e Shaila Gatta, scelta da Cesara Buonamici tanto per fare il bastian contrario. I concorrenti al televoto sono quattro: Amanda Lecciso, Federica Petagna, Luca Calvani e Stefano Tediosi. Chi sarà eliminato?

maria monse 4 zeudi di palma miss italia 2021 foto di bacco (1) maria monse e la figlia miss italia zeudi di palma 4 zeudi di palma miss italia zeudi di palma 3 zeudi di palma 9 zeudi di palma 6 zeudi di palma 7 zeudi di palma 4 zeudi di palma 3 zeudi di palma 2 zeudi di palma 14 zeudi di palma 1 shaila gatta zeudi di palma miss italia 2021 foto di bacco (2)