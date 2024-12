AVANTI, C’E’ GOSSIP! TUTTI I RETROSCENA DELLA FUGA DI TEO MAMMUCARI DA “BELVE” – MARIOTTO CI SARA’ A “BALLANDO”? MILLY CARLUCCI: “SABATO SI SAPRÀ COME VA A FINIRE” - ELODIE, NUN CE LO DI’: “NON ERO MOLTO FELICE QUANDO HO FATTO 'AMICI'. RINGRAZIO MARIA, EMMA PER AVER CAPITO QUANTO ERO ROTTA” – TUTTO SUL GRANDE FRATELLO! SHAILA GATTA IN LACRIME: LA STORIA CON LORENZO SPOLVERATO È ARRIVATA AL CAPOLINEA? - SINNER SHOW CON CHIAMBRETTI: "SE RINASCO MI PIACEREBBE ESSERE BERRETTINI". SUL PERCHE' SCATTA LA RISATA – VIDEO

Ivan Rota per Dagospia

mariotto zazzaroni

Guillermo Mariotto è la nostra scheggia impazzita”, ha dichiarato Ivan Zazzaroni al Corriere della Sera, “Dà 2 a chi dovrebbe prendere 10 e viceversa. È sempre stato cosi. Forse, nelle ultime due puntate ha ecceduto, ma ci sta. Ha mandato un lungo messaggio a tutti dicendo che c’era un problema con la sarta, ma lasciamo stare (appunto). Mariotto è spettacolo, Mariotto è Ballando con le stelle. È una figura importante perché spezza determinati momenti, ha sempre un giudizio assolutamente anomalo, dice delle cose a volte incomprensibili, ma ci sta. Ci lavoro da 17 anni e mi diverte ancora”.

Milly Carlucci ha risposto che sapremo tutto in diretta su Guillermo Mariotto: “Se ci sarà? Sabato saprete tutto, all’inizio della prossima puntata si saprà come va a finire“.

mariotto milly carlucci

Francesca Fagnani a proposito della fuga di Teo Mammucari da Belve: “C’è stata tensione. Abbiamo saputo che lui era irritatissimo da subito per le domande, non ha voluto continuare. Arrivederci e grazie. Pubblico basito, la conduttrice composta, è rimasta al suo posto. Chi era in studio racconta un clima irreale con lo showman aggressivo, all’attacco, già dalla prima domanda: “Ma perché mi dai del lei che prima mi davi del tu?”.

Dall’inizio era molto agitato, a un certo punto si è alzato. Il programma, anche quest’anno molto seguito, ha una liturgia, un format. Si parte da ‘Che belva ti senti?’ e via via l’intervistato dovrebbe svelarsi in base a quello che chiede Fagnani. Mammucari è sbottato: “Ma che domande mi fai?”

francesca fagnani teo mammucari

Brad Pitt sente la mancanza dei suoi figli e desidera avere un rapporto più stretto con loro, soprattutto per celebrare le festività natalizie e il suo sessantunesimo compleanno in questo mese di dicembre. Una volta Brad e i suoi ragazzi avevano un ottimo rapporto. Ma quella fase è finita e questa situazione gli spezza il cuore.

Un calciatore di Serie A diventa attore. Su Disney+ a partire da stasera, la serie intitolata ‘Uonderbois‘. Sei episodi ambientati a Napoli che fa da sfondo alle avventure di Serena Rossi e Massimiliano Caiazzo che racconteranno le vicende di un gruppo di amici in attesa di essere sfrattati dalle case nei quartieri popolari in cui vivono. Con loro ci saranno Nino D’Angelo e Giovanni Di Lorenzo capitano del terzo scudetto della storia del club partenopeo.

elodie

Sarebbe Gustavo Rodriguez, padre di Belen e Cecilia Rodriguez, l’uomo rimasto gravemente ustionato giovedì mattina a Gallarate. “Ricoverato in codice rosso per le ustioni al volto”, è stato stabilizzato presso l’ospedale di Varese e poi “trasferito al Niguarda di Milano per ulteriori cure”.

Al DealBook Summit 2024 a New York, Harry d’ Inghilterra ha smentito le voci sul divorzio da Meghan Markle. "Per i media ci siamo separati almeno 10, 12 volte”.

elodie 57

Elodie ieri sera a This is Me: : “Non ero molto felice quando ho fatto Amici, sono passati quasi 10 anni. Ringrazio Maria, Emma per aver capito quanto ero rotta. Oggi mi guardo con tanta tenerezza perché sono riuscita a volermi bene e fare quello che amo. Maria mi è stata molto vicina, ha una grandissima capacità di ascolto, più una persona è complessa e rotta, più lei ti vuole stare vicino e vuole comprenderti”.

GRANDE FRATELLO

elodie 56

La storia d’amore tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta potrebbe essere arrivata al capolinea. Lui è andato su tutte le furie per il passo a due tra la fidanzata Shaila e il gieffino Alfonso D’Apice: “È stato bello, ma finisce qua”, ha detto il modello milanese dopo un acceso botta e risposta. Shaila ribatte: “Io sono questa e se non ti piace ciao

L’ex velina è poi scoppiata in lacrime. "Quello che mi devasta è perdere tutto questo…”

maria vittoria minghetti tommaso franchi

Dopo la rottura Tommaso Franchi si vendica con confessioni hot su MariaVittoria Minghetti, lei reagisce: “mi fai paura”

E sempre Amanda su Helena Prestes: “Mi ha ascoltata, qua dentro è una delle poche che mi ha chiesto “che mamma sei’? Mi parli dei tuoi figli?… è tanto,lei è tanto! Sono grata per quello che mi ha dato”.

Quanto deve essere “piccola” Maria Vittoria per dire vicino ad un'altra donna “che schifo” ovviamente il tutto detto dietro le spalle di Zeudi Di Palma perché solo questo sa fare la signorina.

shaila gatta 22

“Io non sono salita in cattedra, se sono stata accanto ad Helena perché era completamente sola.”

Il senso di protezione di Amanda Lecciso verso Helena è semplicemente meraviglioso.

Javier su Shaila Gatta “morta” e Spolverato:"Litigate in piscina, dove li sentiremo urlare, poi pace, i ti amo, gli aerei e poi vissero felici e contenti.." Luca Calvani; "fino alla prossima!" Javier: “si fino alla prossima ormai lo sappiamo".

Cappottino perfetto.

shaila gatta helena prestes

Helena a Jessica che la odia: “Buongiorno, stai un po' meglio? Sei ha bisogno sono qua” (in riferimento alla perdita del suo cane).

sinner berrettini elodie 5 matteo berrettini 34 matteo berrettini 33 shaila gatta matteo berrettini