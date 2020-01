17 gen 2020 18:43

AVETE CAPITO PERCHE' UN CAPOLAVORO COME ''AMARCORD'' NON SI VEDE IN TV DAL 2001 IN PRIME TIME? PERCHE' I DIRITTI SONO DI MEDIASET E NON LI CEDEVA A NESSUNO. ORA FINALMENTE APRE LA ''LIBRARY'' E LA RIVERSA SU UN CANALE DEDICATO: CINE34, COME IL NUMERO SUL DIGITALE TERRESTRE CHE ANDRA' A OCCUPARE (SU IRIS I FILM STRANIERI) - DEBUTTO IL 20 GENNAIO..