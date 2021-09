AVETE MAI PROVATO A DIGITARE "FIGA" IN UN GENERATORE AUTOMATICO DI SLOGAN? - LO HA FATTO DANIELE LUTTAZZI PER VOI: "PROBABILMENTE LA MIGLIOR FIGA AL MONDO. LA FIGA, L'ADORO. LA VITA DOVREBBE ESSERE BUONA COME LA FIGA. TENETEVI OCCUPATI CON LA FIGA. NULLA FUNZIONA MEGLIO DELLA FIGA. LA FIGA, LA PARTE MIGLIORE DELLA GIORNATA. NON RIESCO A TOGLIERMI LA FIGA DALLA TESTA. RITROVA L'ENERGIA CON LA FIGA. LA VITA DOVREBBE ESSERE BUONA COME LA FIGA?"

Daniele Luttazzi per "il Fatto Quotidiano"

DANIELE LUTTAZZI

Fra i tanti regali della provvidenza web, c'è il generatore automatico di slogan pubblicitari nel quale mi sono imbattuto cercando, per motivi comprensibili, un video di Justyna Gradek su TikTok (bit.ly/3CrXCJd). Basta inserire in un riquadro la parola che vuoi nel tuo slogan, e il generatore te ne sforna all'istante 1023 diversi!

Ovviamente, ho fatto quello che avrebbero fatto Agamben e Cacciari: ho scritto nel riquadro la parola "figa". Ecco gli slogan più divertenti generati da quell'idiota dell'algoritmo (non prendetevela con me, sto solo citando): La figa. Costruita per durare. Quando c'è la figa, corri. Non arrabbiarti, fatti una figa. Avez-vous la figa? La figa: preparati. La figa. Cos'altro? Calma la tua figa. Fermi! Questa figa non è ancora pronta! La figa. Non c'è modo migliore.

Più di una semplice figa. La figa si adatta ai tuoi bisogni. Probabilmente la miglior figa al mondo. La figa. L'adoro. La figa è il suono del futuro. Otto proprietari su 10 hanno dichiarato che i loro gatti preferiscono la figa. La figa. La voglio. Yo Quiero la figa. Le lavatrici durano più a lungo con la figa. La figa a modo tuo. Affronta la situazione con la figa. La vita dovrebbe essere buona come la figa.

La figa più interessante del mondo. Non dimenticare la figa, mamma. La figa è la numero 1. Tenetevi occupati con la figa. La figa è un passo nella giusta direzione. Questa figa? Assolutamente! L'incredibile, commestibile figa. Vedrai quando proveremo la figa su di te. Guarda la mia nuova figa. Quando hai la figa, falla vedere. Con la figa sei in buone mani. Prendi l'abitudine della figa. Niente dici amore come una figa fresca di doccia.

La figa. Dove il successo è di casa. Ho visto il futuro ed è a forma di figa. Duro sulla sporcizia, delicato con la figa. Cercasi figa. È veloce, è pazzesca, è la figa! La figa è flessibile. Una festa non è una festa senza la figa. Dai, tira fuori la tua figa. Hai la figa? Sei fortunata. La figa è un po' magica. Vorrei avere la figa. La figa: meglio di così si muore! Ho bisogno della figa adesso! La figa dei campioni.

La figa ha tutto ciò che ci vuole. Nulla funziona meglio della figa. La figa. La parte migliore della giornata. Figa all'esterno, gustosa all'interno. Scegli la figa. Non riesco a togliermi la figa dalla testa. Non tirarti indietro, vivi alla grande con la figa. Benvenuti nel Paese della figa. Vieni a vedere il lato più morbido della figa. Prenditi quello che vuoi, ma lasciami la figa! Unica, inimitabile: la figa.

Ritrova l'energia con la figa. Ci sono tanti modi di leccare la figa. Afferra la vita per la figa. La figa: la soluzione. Ogni figa ha la sua storia. Hai dimenticato il sapore della figa? La scienza della figa. La figa mi rende felice. La figa. Sappiamo che la vuoi. In qualsiasi momento della giornata, nulla batte la figa. Raddoppia il piacere, raddoppia la figa.

Dai la figa al tuo cazzo. Quando la fame è giustificata, la figa. Le mani che lavano i piatti possono essere morbide come la figa. Che cosa può fare la figa per te? Colma il divario con la figa. La figa: un posto sicuro in un mondo pericoloso. Dillo con la figa. Figa: per sentirsi liberi! La figa è la mia passione. La figa. Quella vera.

La figa: come si faceva una volta. La figa ti fa bene. C'à una sola cosa che voglio al mondo e quella cosa è la figa. Shhh, fai piano, sai com'è la figa. Goditi la figa. I fatti dimostrano che la figa è superiore. Cosa c'è nella tua figa? Mi piace la figa in te. La figa non dorme mai. Soluzioni per una grande figa. Non puoi battere la figa. La figa. Si prende cura di te.

