Dagotraduzione da https://www.glamour.com

[…] Ora parliamo della lista di PornHub. “Stepmom”, cioè matrigna, è stata la parole più cercata nel 2016, anche se non era nemmeno entrato nella top 10 l'anno prima. E ha continuato a essere tra i generi porno più apprezzati dagli utenti di tutto il mondo. Come mai? Perché piacciono così tanto i video in cui un ragazzo viene sedotto o seduce la compagna di suo padre?

La sex-pert Tina Horn sostiene sia un espediente per aggirare un feticismo dell'incesto: "Questo genere di filmati riproducono qualcosa di simile all’incesto, ma tecnicamente non lo è. La ‘matrigna’ non è la madre biologica. Ma alla fine questo è irrilevante all’interno di una fantasia. E’ un modo per giocare con l'idea senza il senso di colpa che ne conseguirebbe. È anche correlato al feticismo ‘MILF’, della donna matura che seduce o si lascia sedurre da qualcuno più giovane”.

