LA "SMENTITA" DI FRANCESCO TOTTI:

Tutti gli indizi della love story tra Francesco Totti e Noemi Bocchi portano all’Olimpico: Roma-Genoa non è stata la prima volta in cui la nuova fiamma del Pupone è stata avvistata in tribuna vicino all'ex capitano giallorosso. Già il 4 dicembre 2021 contro l’Inter, la donna che ha preso il posto di Ilary nel cuore di Totti, era seduta alcune file dietro il Pupone.

In quella serata, il Capitano era tornato dopo 2 anni all’Olimpico a vedere la Roma. Aveva incontrato il sindaco Gualtieri e si era commosso per le ovazioni e i cori dei tifosi. Una serata magica. A fargli compagnia, con discrezione, anche la nuova fiamma che somiglia tanto a Ilary. I due durante la partita non facevano altro che scambiarsi messaggini...

