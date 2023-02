AVVISATE MADDALENA MORGANTE, DEPUTATA DI FRATELLI D’ITALIA, CHE NON VUOLE VEDERLO/LA A SANREMO! ROSA CHEMICAL NEL SUO BRANO AFFRONTA TEMI COME IL SESSO, LA FLUIDITÀ E IL POLIAMORE. LA CANZONE E’ NATA DOPO UNA NOTTE DI TRASGRESSIONE CON IL PRODUTTORE – “LUI LA MATTINA MI BALLA ADDOSSO, MENTRE ERO ANCORA SUL LETTO...”. (L’IMPORTANTE E’ CHE SI SIANO DIVERTITI)

Estratto dell'articolo di Roberto Alessi per mowmag.com

(...) Fabrizio Basso ha parole più che entusiaste su di lui: «Parlando in maniera sfrontata di temi ancora oggi considerati tabù come il sesso, la fluidità e il poliamore, Rosa Chemical in gara al Festival col brano Made in Italy, lancia un messaggio di libertà che, con strofe sporche e accattivanti e un ritmo puramente dance ed un tocco gipsy, invita ad abbracciare la diversità in tutte le sue sfaccettature. Uno spaccato di realtà che si prende gioco di cliché, luoghi comuni e pregiudizi fino a romperli».

E a Basso, sempre sul Tg di Sky, Rosa Chemical aggiunge un po’ di peperoncino calabrese, di quello che lascia a bocca aperta: «La canzone nasce da una idea del mio produttore Basso… e dopo una serata trasgressiva il mio produttore la mattina mi balla addosso, mentre ero ancora sul letto, con una traccia del brano … quindi lo abbiamo evoluto per portarlo all'Ariston». Bene, l’importante è che si siano divertiti, ora speriamo nelle vendite.

