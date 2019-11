AZZO, COME GORGHEGGIA LA MICHELAZZO! - L’EX AGENTE E AMICA DI PAMELA PRATI PRENDE IN MANO IL MICROFONO E INCIDE IL BRANO “RIPARTO DA ME”, ISPIRATO ALLA SUA SURREALE STORIA D’AMORE CON IL FANTOMATICO SIMONE COPPI - VIDEO

Francesco Fredella per www.liberoquotidiano.it

ELIANA MICHELAZZO NEL VIDEO DI RIPARTO DA ME

Eliana Michelazzo come Pamela Prati strizza l’occhio alla musica. E l’ex agente della primadonna del Bagaglino sembra che stia per sfornare un brano. Stesso copione di Pamela, che ad agosto aveva girato il videoclip per una sua canzone.

“Non riesco ad esprimervi esattamente ciò che provo in questo momento, un mix di gioia ed adrenalina. Sono felice e fiera di questo progetto e non vedevo l’ora di condividerlo con VOI... Voi che mi avete sostenuta sempre e comunque! E come promesso... Ecco un pezzetto del video Riparto da me, racconta sui social la Michelazzo, che ha rotto i rapporti con la Prati e Pamela Perricciolo (altra ex agente ed amica sua per molto tempo). La Michelazzo ha raccontato in tv di aver creduto alla storia d’amore con Simone Coppi (mai esistito come Mark Caltagirone, l’uomo che la Prati aveva annunciato di voler sposare).

"Eliana Michelazzo feat. The Gambler - da venerdi 29 novembre in tutti i digital stores, Spotify, iTunes, Apple Music, YouTube eccetera…”: con queste parole su Instagram dà appuntamento ai suoi follower.

