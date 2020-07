21 lug 2020 19:21

BALLA BALLA BALLERINA - INCONTRO RAVVICINATO CON UNA STUPEFACENTE BALENA IN VENA DI PIROETTE: -A POCHI METRI DA UNA BARCA TURISTICA SI LANCIA IN SPETTACOLARI ACROBAZIE IN ARIA PRIMA DI RISCHIANTARSI IN ACQUA, PROVOCANDO TONFI ASSORDANTI E L’APPLAUSO INCREDULO DEI PRESENTI (VIDEO)

La guida marina Steven Benjamin ha catturato la vista spettacolare di una balena al largo della costa del Sud Africa. Nonostante la megattera sia un cetaceo famoso per le sue acrobazie aeree, è rarissimo che si avvicini così tanto alle barche...

VIDEO - UNA BALENA MEGATTERA VISTA DA UNA BARCA A SYDNEY Da http://www.dailymail.co.uk megattere 5 Queste immagini impressionanti mostrano il momento in cui una megattera salta maestosamente fuori dall’acqua mostrandosi a pochi metri da una barca turistica, prima di schiantarsi nuovamente in mare provocando un tonfo terribile. La guida marina Steven Benjamin ha catturato i tuffi spettacolari della balena al largo della costa del Sud Africa. Il gruppo è stato quasi 'spazzato via' dalla megattera, che era scomparsa per 20 minuti prima di risaltare fuori dall'acqua. Il maestoso animale ha 'sventolato' la sua pinna in faccia agli spettatori storditi davanti al rarissimo incontro ravvicinato con queste enormi creature. megattere 6