BALLANDO CON IL COVID - MIETTA NON VACCINATA E POSITIVA, SALE LA FEBBRE IN RAI. LA CANTANTE MINACCIA AZIONI LEGALI CONTRO SELVAGGIA: "VIOLATA LA MIA PRIVACY" - IL GIURATO ZAZZARONI SUL GIALLO SANITARIO: "NOI AVVERTITI DUE ORE PRIMA. MI AVEVA STUPITO SAPERE CHE MIETTA FACESSE TAMPONI OGNI DUE GIORNI MA NON CI AVEVO DATO PESO” – E PURE MEMO REMIGI E' IN QUARANTENA: RISCHIA DI SALTARE LA PROSSIMA PUNTATA DI "BALLANDO" DOPO ESSERE ENTRATO IN CONTATTO CON UN DIPENDENTE RAI POSITIVO...

1. DOPO MIETTA ISOLATO REMIGI RISCHIO FOCOLAIO A «BALLANDO»

Laura Rio per “il Giornale”

Pure Memo Remigi è in quarantena. Dopo il caso di Mietta che è risultata positiva al Covid e su cui si è scatenato un polverone, ieri un altro concorrente di Ballando con le stelle ha dovuto restare a casa sul divano invece che in studio a provare i passi di danza. Insomma per il programma di Raiuno la situazione si fa sempre più complicata: la speranza è che non ci scateni un focolaio.

Sabato prossimo, oltre a non esserci in gara la cantante pugliese, potrebbe saltare il turno anche il musicista collega di ballo (si deciderà nei prossimi giorni). E non è facile per lo show restare senza due concorrenti. La quarantena di Remigi, però, secondo quanto si precisa in Rai, non è collegabile al caso di Mietta, cioè non ci sarebbero stati contatti tra i due. Remigi è in isolamento fiduciario per un contatto con un altro dipendente della tv di Stato risultato positivo al Covid.

Lo ha rivelato lo stesso cantante in collegamento ieri pomeriggio con Serena Bortone a Oggi è un altro Giorno, dove è presenza fissa. Da casa, dove - per una simpatica gag - si è palesato in video in giacca, cravatta e... mutande ha confermato di stare bene. Mentre, alla stato attuale, non risultano positivi o in quarantena altri concorrenti di Ballando, nonostante si frequentino fuori e dentro gli studi Rai.

Soltanto Maykel Fonts, il ballerino professionista che fa coppia con Mietta è in isolamento, perché a stretto contatto con la cantante, mentre le altre coppie continuano ad allenarsi. Certo è che la scelta di Mietta di partecipare al programma senza essere vaccinata (caso sollevato da Selvaggia Lucarelli che gliel'ha chiesto in diretta sabato scorso) resterà un caso importante.

I personaggi famosi non dovrebbero dare l'esempio e vaccinarsi? Si domandano ancora in tanti sul web. E altri si interrogano su quali siano i problemi di salute che hanno impedito alla cantante di vaccinarsi, rivelazione confermata da lei stessa in un lungo tweet in cui ha chiarito i motivi per cui non si è ancora vaccinata, spiegando comunque di essere perfettamente in regola con il green pass.

2. MIETTA POSITIVA, SALE LA FEBBRE IN RAI

Michela Tamburrino per "la Stampa"

Il giorno dopo la grande bufera in Rai si calpestano i cocci rotti. Il caso di Mietta a Ballando con le stelle, non vaccinata ora risultata positiva al Covid, esplode come un virus. Si grida all'untore e si cerca di capire dov' è la falla dei controlli, se falla c'è stata, si arriva addirittura a rimpiangere la vituperata passata gestione che traghettò indenne l'ultimo Festival di Sanremo in piena emergenza sanitaria senza un problema.

Basiti da tanta enormità, dicono i dipendenti che non parlano d'altro, un fatto gravissimo mettere a repentaglio la salute di chi quotidianamente è obbligato ad esibire il green pass. Ma è all'interno dei programmi che la paura si fa più sentire quando viene a mancare la fiducia nei controlli. Controlli che certamente saranno stati fatti, ligi ai protocolli ufficiali.

Si aspettano notizie da Paola Sciommeri, appena nominata dall'ad Fuortes direttore di Produzione Tv. Qualcuno punta il dito contro l'ad, per la sua smania accentratrice che gli ha fatto eliminare la figura di direttore generale che era chiamato proprio a gestire questi aspetti delicatissimi.

Intanto l'atmosfera intorno a Ballando non è proprio serena. Dice Ivan Zazzaroni, giurato: «Noi non ne sapevamo nulla, siamo stati avvertiti a due ore dalla messa in onda. Siamo rimasti sorpresi perché pensavamo di aver archiviato i timori con l'edizione dello scorso anno. Noi oltretutto siamo tenuti a fare tamponi ciclici per maggior sicurezza. La Rai mi è parsa sempre attentissima ai protocolli, certo mi aveva stupito sapere che Mietta facesse tamponi ogni due giorni ma non ci avevo dato peso» .

E appare bizzarro che fosse abbandonato nelle sole mani di Milly Carlucci un caso tanto delicato che non andava comunicato in trasmissione. Ma la Rai di oggi predilige il basso profilo e ha tenuto sotto traccia la notizia. Una scelta rivelatasi penitente vista la bagarre che si è scatenata. Si dice che siano stati gli stessi giurati con alcuni autori a pensare di far uscire il bubbone in trasmissione, iniziativa presa poi da Selvaggia Lucarelli . E dire che il contratto di Mietta è stato firmato già in estate, dunque che non fosse vaccinata lo si sapeva da tempo. Non esiste alcun obbligo al vaccino, dunque la verità poteva essere detta da tempo. Senza problemi.

Dice infatti la Lucarelli: «Nessuno ha violato la privacy di Mietta. L'unica ad aver diffuso dati personali e sensibili circa la sua situazione è lei. Le domande sono domande, a cui si può decidere di non rispondere. Non è la mia domanda netta ad aver generato contrarietà ma la sua risposta ambigua». Non la pensa così la diretta interessata che minaccia azioni legali appunto contro Lucarelli per violazione della privacy. E adesso che cosa succederà agli altri concorreti e a tutti quelli che ruotano attorno a Ballando? Intanto Memo Remigi, presenza fissa nel salotto di Serena Bortone, ieri era collegato da casa: in quarantena perché rientrato in un tracciamento non meglio identificato.

Chissà la paura di Sabrina Salerno che pare dormisse in albergo e mangiasse sempre con Mietta mentre altri colleghi non sono tenuti a incrociarsi giornalmente . Al Bano a Un giorno da pecora su Radio1 dice: «Io rispetto tutti ma il vaccino secondo me deve essere obbligatorio, il vaccino è la salvezza dell'umanità».

Lascia perplessi anche la spiegazione che Mietta fornisce a proposito della mancata vaccinazione dovuta a problemi di salute. Tanto gravi da impedirle di vaccinarsi, si chiede il virologo Roberto Burioni: «La controindicazione esiste sostanzialmente per quelli con meno di 12 anni e per chi ha recentemente ricevuto un trapianto». E scende in campo anche il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri: «Mietta? Vaccinata è meglio che tamponata».

