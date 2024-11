BALLANDO CON GLI SCAZZI! A "DOMENICA IN" KATIA RICCIARELLI LE CANTA A SELVAGGIA: “MILLY CARLUCCI MI HA INVITATO, MA IO NON SONO ANDATA PER COLPA SUA. ALLA MIA ETÀ MI FACCIO FARE L'ESAME?” – E LA LUCARELLI RISPONDE: “DISSE QUELLA CHE SI È FATTA IL GIRO DI TUTTI I REALITY FACENDOSI ESAMINARE DA OPINIONISTI E TELEVOTO”. E MARIOTTO DIFENDE SELVAGGIA: “NON ME LA TOCCATE PERCHÉ LEI È LA REGINA DELLE STRONZE” – LE POLEMICHE DI OSSINI CONTRO LA GIURIA E LO SCONTRO CON SELVAGGIA CHE LO FULMINA: “QUESTO LO DICI A TUA SORELLA”: VIDEO) – MARIOTTO A SONIA BRUGANELLI: “SEI PRIVA DI GRAZIA” - LA REPLICA AL VELENO: VIDEO

Ivan Rota per Dagospia

Massimiliano Ossini a Ballando con le Stelle sta riuscendo ad aggravare la sua posizione in modo incredibile: non accetta critiche (a Selvaggia dice: “Vai a rivederti le puntate. Ti pensavo di un’altra classe”)e cade la maschera del conduttore bonario e gentile. Bianca Guaccero e Giovanni Pernice da primato sulla musica di Cabaret di Bob Fosse. Non ammettono però di essere una coppia. Lucarelli percula Bruganelli: “Sonia pensa di aver ballato bene. Chi sono io per ucciderle questo sogno e questa convinzione? Brava, sei stata divertente e hai ballato bene”.

Mara Venier anche ieri a Domenica In ha parlato come sempre di Ballando Con le Stelle. In studio c’erano anche Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Katia Ricciarelli e Alessandra Mussolini. La soprano ha lanciato delle frecciatine a Selvaggia Lucarelli, dicendo che la sua vicinanza a Guillermo Mariotto avrebbe reso meno buono lo stilista. Parole poco carine: “Ma non sarà stata negativa la vicinanza tua con quella lì? Con chi? Dai, con quella lì…” Mara Venier e Mariotto hanno difeso Selvaggia. Ballerina per una notte nell’ ultima puntata sarà Simona Ventura.

Selvaggia ha risposto: “Disse quella che si è fatta il giro di tutti i reality facendosi esaminare da opinionisti e televoto”. “Dice che non ha accettato di partecipare (a Ballando con le Stelle) per la mia presenza? Insomma, ha ammesso di essere quella sacrificabile delle due“.

