Ivan Rota per Dagospia

Stavolta non tocca a Selvaggia ma a Guillermo Mariotto criticare duramente l'esibizione della ex di Paolo Bonolis Sonia BruganellI: LA performance è stata “orrenda”, “non mi è piaciuto nulla”. E ancora ha suggerito di “stendere un velo pietoso” sull'intera esibizione. Il giudice, a sorpresa, le ha assegnato un 5 anziché il temuto 0.

A grande sorpresa, Selvaggia Lucarelli ha apprezzato l'esibizione di Sonia Bruganelli e ha aggiunto: "Dato quello che hai detto questa settimana, ti accontento e parliamo solo di ballo. Mi è piaciuto, è stato più che dignitoso, carino, ben fatto. Non sei diventata gigantesca sulla pista, ma diversamente grande”. Bruganelli: “Devo fare un’ammissione, non so se questo ti farà piacere. Rivedere determinate cose, risentire determinate cose, fuori dal contesto mi hanno fatto rendere conto di alcune cose.

In parte questo Eva contro Eva anacronistico mi ha dato quella voglia e quella carica“. Questa ha indispettito la Lucarelli che ha risposto: “Io vorrei dire che a me non piace che si parli di Eva contro Eva. Anzi, lo trovo uno stereotipo fastidiosissimo. Nel senso che non è vero, io tantissime volte qui a Ballando con le Stelle ho criticato uomini. E non si è mai tradotto in una questione di una donna contro un uomo. Stasera ho dato zero a Paolantoni“.

E poi tra le due è finalmente arrivato il chiarimento dopo settimane di scintille: "La carica l'ho avuta anche da te Selvaggia, queste dinamiche che si sono create mi hanno aiutata a crescere. Non so se ti fa piacere sentire queste parole, ma è così", ha detto Sonia Bruganelli.

Due imperdibili battute di Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle. A Raoul Bova, protagonista della nuova serie di Don Matteo, dice, con un più che evidente doppio senso: “Ma tu di che parrocchia sei. Vengo anch’ io”. E a Bianca Guaccero, riferito al suo ex Nicola Ventola e al di lei maestro Giovanni Pernice: “Ti sei innamorata di un allenatore, potresti innamorarti anche di un altro”. E poi: “C’è un’aria di buonismo davvero insopportabile, ma possibile che non mandiamo via mai nessuno qua?!”.

“In questo momento sono fiera di poter dire di non essere più autodistruttiva”, ha detto Anna Lou Castoldi, ormai l’ icona di Ballando. E poi: “Da piccola, alle medie, mi vergognavo del mio corpo, era un periodo buio, mi bullizzavano, non riuscivo proprio ad accettare le cose. Ero convinta di non valere niente, di fare schifo, poi mi è stato detto che soffrivo di dismorfia. Per fortuna adesso non mi vedo più così, non mi vedo la più bella del mondo, ma ‘sticazzi. Quando le cose erano difficili fuori, io trovavo più facile arrabbiarmi con me, anche se non avevo colpa di quello che stava succedendo. Però, raccontando questo, non voglio sembrare debole, mi vergogno, non voglio che la gente dica ‘poverina’, perché non è così, anche se comunque non c’è niente di male”.

La sorpresa della serata ce l’ha “sfornata” Raoul Bova: prima ha fatto pace con Selvaggia Lucarelli (con la quale aveva litigato anni fa per un articolo) e poi Milly Carlucci ha detto: “Adesso però io devo fare un gossippone, di una cosa che tu mio caro hai detto poco fa dietro le quinte e che noi abbiamo registrato con i nostri potenti mezzi“. É poi subentrato Paolo Belli: “Raoul siamo amici io e te, ci conosciamo da tanti anni e ci vogliamo bene. Agli amici si dicono le bugie? Allora qui davanti a tutti ripeterai quello che mi hai detto prima. Siccome Milly non ci crede, tu ora dovresti ripetere tutto. Io le ho detto che dietro le quinte mi ha detto che il prossimo hanno viene in gara come concorrente a Ballando. Tu l’hai promesso, sei disposto a firmare?” Raoul ha firmato il foglio che gli ha portato Paolo e ha detto: “Ma sì, firmiamo!“. Milly pareva impazzita: “Non ci credo, non ci credo. Oddio non ci posso credere. Paolo oddio, ti credo, era tutto vero, oddio. Ma che meraviglia“.

É continuata, ma il modo soft, la diatriba tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli che ha detto: “Visto che ho guardato la clip e hai detto che non vuoi più dare materiale per le polemiche, devo dire però che tu sei la prima che parla delle polemiche tutta la settimana in tv e sui giornali. No? No, tu non parli di ballo, parli di te e di polemiche. Però voglio accontentarti e adesso e quindi parlo di ballo, parliamo solo di ballo da ora in avanti. Devo dire che è stato dignitoso, carino, ben fatto. Non sei però certo diventata gigantesca su questa pista. Diciamo che sei diversamente grande. Ti va bene? Posso dire diversamente grande? Oppure non va bene nemmeno questo?”

Scazzo a Ballando con le Stelle. Come riferisce Davide Maggio “C’è stato uno scontro molto forte tra Alan Friedman e una donna dello staff di Ballando. Ed è stata una cosa grave, una cosa delicata. Per quello che mi è stato riferito da più persone è stata una cosa bella forte. Delle arrabbiature ci possono stare, ma c’è modo e modo. Poi è stata mandata la lettera di richiamo e la Rai aveva chiesto che lui fosse allontanato…”.

Il giornalista e scrittore era finito allo spareggio contro Sonia Bruganelli e Carlo Aloia, ma è stato poi salvato dalla giuria. Sonia Bruganelli è stata comunque salvata da Sara Di Vaira con la wild card, anche se è finita all'ultimo posto della classifica. Nina Zilli e Pasquale La Rocca invece al primo.

In molti hanno dubbi sulla diverticolite di Francesco Paolantoni (Fabio Canino che lo inforca subito a fine performance: “Ti ho visto da Fazio domenica, ti era già passata la diverticolite?”), Massimiliano Ossini racconta il suo passato da balbuziente. Eliminati gli inguardabili Cugini di Campagna. Ossini dice che quando rispondeva al telefono, lo scambiavano per la madre o la sorella.

L’attore turco Furkan Palal? non ha un buon carattere. E non accetta nessuna critica “Perché vengo dalla Turchia e dovete essere ospitali con me”. E Mariotto: “Senti, sabato scorso ti ho dato zero, stasera quattro e riesci pure a lamentarti?” Rossella Erra consegna all’ attore di Terra Amara cuoricini di peluche e reggiseni delle fan.

Alberto Matano non ha apprezzato la performance di Alan Friedman : “Io l’ho trovato tremendo”, a differenza di Sara Di Vaira: “Divertite tantissimo, era una cosa freschissima” e di Simone Di Pasquale: “Esibizione di grande livello”.

