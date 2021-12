BALTIMORA VINCE X FACTOR! - I MANESKIN APRONO LA SERATA FINALE DEL TALENT DI SKY: IL GRUPPO INTONA “BEGGIN” CHE ESEGUI’ PER LA PRIMA VOLTA NELL'UNDICESIMA EDIZIONE – IL CONDUTTORE LUDOVICO TERSIGNI SI IMPAPPINA, MIKA IN VERSIONE ADANI ("ABBIAMO DIMENTICATO LA GARRA", IN REALTA' VOLEVA DIRE LA GARA), AGNELLI CITA DALLA, HELL RATON PENSA DI ESSERE IL GLADIATORE...(CIAO CORE) - VIDEO

Da www.davidemaggio.it

Sorpresa a X Factor 2021: il vincitore è Baltimora, che al fotofinish batte gIANMARIA, talento di Emma e mai finito a rischio eliminazione nel corso del Live Show. Ma è il giovane marchigiano a salire sul gradino più alto del podio, portando in gloria il giudice Hell Raton per la seconda volta consecutiva (lo scorso anno vince con Casadilego).

La gara è iniziata con i duetti dei quattro finalisti con i giudici, che hanno visto “cadere” Fellow, la cui finale si è dunque limitata a Underwater cantata con Mika. Nella manche del Best Of, dove i tre superstiti hanno riproposto tre performance delle precedenti puntate, i Bengala Fire sono risultati i meno votati, classificandosi al terzo posto. I sogni di vittoria di Manuel Agnelli, come per Mika, sono dunque ancora rinviati.

Infine, lo scontro a due, con Baltimora e gIANMARIA che se la sono giocata con i loro inediti. Altro è il brano con cui il 20enne concorrente di Hell Raton vola davanti a tutti.

Chi è Baltimora, vincitore di X Factor 2021

Baltimora, all’anagrafe Edoardo Spinsante (20 anni di Ancona), fa parte del Roster di Hell Raton ed è uno studente giovanissimo e un po’ nerd, dalla vocalità e dalla penna molto interessanti. Suona il pianoforte, la chitarra e mette mani anche sulla produzione. Ha fatto capire subito di puntare molto sui testi e sulla forza della parola: nelle selezioni ha proposto due suoi pezzi e La ballata della moda di Luigi Tenco. Nel corso dei Live Show ha portato brani di Carmen Consoli, Adele, Lucio Battisti, Morgan. In semifinale ha duettato con Fulminacci.

Da repubblica.it

La finale di X Factor non è ancora iniziata e loro sono già i protagonisti della serata. Tocca ai Maneskin aprire l'ultimo appuntamento con il talent di Sky, l'esibizione arriva subito dopo la sigla e prima dell'ingresso in sala dei concorrenti con il conduttore Ludovico Tersigni.

maneskin

Per la band, ormai lanciata da un successo planetario, è un ritorno a casa a tutti gli effetti, da X Factor sono partiti nel 2017 e a X Factor tornano proprio con Beggin', che eseguirono per la prima volta in quell'undicesima edizione che segnò il loro trampolino di lancio.

Il Forum di Assago esplode in un'ovazione e si trasforma in un palarock, loro sul palco in abiti bianco e nero, lingue di fuoco si alzano la palcoscenico e il gioco di luci esalta la perfomance. Ne arriverà un'altra, più tardi. Le star escono di scena per lasciare il posto a un elegante Ludovico Tersigni, che, in smoking, presenta i giudici al loro ingresso in scena.

I Maneskin a X Factor nel 2017

Ora l'attesa è tutta per la gara, per la seconda performance dei Maneskin, prevista più tardi nella serata, e per gli altri superospiti della finale, i Coldplay.