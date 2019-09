Barbara Costa per Dagospia

“Che zoc*ola!”, scrive un hater, “ma dopo averglielo messo in bocca, lo bacia?”, commenta schifato un altro: sì, lo bacia, prima, e pure dopo avergli messo il piede in bocca, lei fa tutto quel che cavolo le pare, tutto quello che tu social non puoi fare, o meglio, puoi fare, ma nessuno ti si fila. Questa estate, quei pochi secondi di video-effusioni feticiste tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone, li abbiamo visti in tanti, visti e rivisti, guarda le visualizzazioni, sono milioni, e tra questi non si contano gli offesi e gli indignati da cotanta, sexy social-furbata!

Furba, e bellissima, ditemi che difetto ha Giulia De Lellis, e non scendete in basso come fa una utente, la quale in una foto dove Giulia è in short i più micro e libidinosi, le è andata a rimarcare, malevola, la depilazione non proprio impeccabile. Oh, bella, io quei peli non li ho visti, qualora ci fossero chissenefrega, non li ho visti perché avevo occhi e mente fissi su altro, e poi anche qui, brava Giulia, sei una f*ga normale, nel senso che hai i peli come noi comune mortali, e non sempre ti va di depilarti.

Giulia De Lellis, 49 kg per 164 cm, fashion influencer da 4 milioni di follower, e aumentano di continuo, per una che in molti credono una signora Nessuno e invece, da quel via vai che sono troni e sedie defilippiani, è riuscita a ritagliarsi un suo web-spazio e ad alimentarlo, fino a farlo crescere a dismisura, e oggi, chi può fermarla?

È proprio vero, quando il c*lo rode la bocca parla, e per i rosiconi da tastiera digita, come spiegare altrimenti gli insulti che GDL riceve, sì, hai letto bene, le sue iniziali sono un brand, e qui schiatti a leggere quanto guadagna: ti dico che si vocifera che Giulietta incassi mai meno di 6 mila euro a post. 6 mila euro a post le cui didascalie sono niente, sono elenchi di marchi a cui lei fa pubblicità, marchi che crescono sempre più, perché la frivol-influenza della De Lellis rende, viralizza, guarda in 3 anni a che traguardo di follower (e compensi) è arrivata.

Giulia De Lellis è sveglissima, e ha scelto fin dall’inizio una autonarrazione e una autorappresentazione social estranea al lagnismo: perché perder tempo a farsi una social reputazione da impegnata, a che pro, mica rende, ma political-scannatevi e twittatevi tra di voi, che Giulia ha fare, da posare, ovvero da vendere. 2 milioni e passa di visualizzazioni per il video che promuove i suoi bikini a vita alta andati sold out: chi diavolo li compra se non un esercito di donne, cioè persone che ci vivono accanto, e non passano il tempo a gloriarsi di essere migliori delle influencer, o a denigrarle.

Che poi, 'sti haters, sono dei gran tontoloni: ma solo io, nel video del piede delelliano odorato e baciato, ho notato l’anellino al piede di una nota marca di gioielli? Mah, di sicuro posta bene questo follower, che scrive: “Giulia fattura sui feticisti dei piedi che abboccano!”, non è la “stupida nana” che altri digitano, e sentite quest’altro, che sogna che Iannone “ti abbia leccata tutta, dopo!”.

Date a Giulia della “burina, caciottara, zazzerella di Roma che a stento sa coniugare due verbi”, che lei vola alto e non risponde, anzi no, risponde e ringrazia quella follower che l’ha scelta quale tema della sua tesina di maturità. E non solo, perché Giulia De Lellis, 23 anni, diplomata al Cepu, iscritta all’università, lasciata dopo un mese e mezzo causa entrata al GFVip, ha fatto lezione di web-marketing alla IULM di Milano. Prof per un giorno, e voi haters potete farci niente, vi scoppia il fegato ma è il tempo, l’anno della De Lellis, tutti la cercano, la vogliono i salotti tv, e tutto di lei fa tendenza e social mania: i suoi outfit, le sue unghie, i suoi tanga (aiutati da quel ben di Dio – naturale! – che è il suo lato B), i suoi brufoli, i suoi fidanzati, il suo capezzolo che spunta impertinente dal top, le sue stories che raccontano scaz*i e gioie da social-star.

Il web tutto tiene e niente dimentica: puoi ancora vedere Giulia che si fa il bidet al GF, o spiarla mentre si fa un nuovo tatuaggio, e sapere che ha le sopracciglia tatuate, le labbra fillerate, e si è rifatta il seno su indicazione e giudizio di misura del suo ex. Quel seno per cui follower arrapati smaniano per quello che vi vorrebbero fare, ma le donne no, le follower di sesso femminile stanno lì, a pizzicare Giulia che per loro è un fotoritocco vivente, si vede dalle sue foto al mare, in quelle paparazzate dove ha la pancetta. Eh, contente loro…!

Infine, la questione che scotta: le corna di Giulia De Lellis, immortalate nel titolo e su pagina del suo libro-verità. Fatevene una ragione: già di prevendite, questo libro era (ed è) primo in classifica, e perché stupirsene, indignarsene?

È un fatto che ci son migliaia di persone che muoiono dalla curiosità di leggere le sventure sentimentali di Miss De Lellis, e se tu, scrittore in erba, non trovi uno straccio di editore che prenda in considerazione ciò che tu valuti l’opera migliore dopo Kafka e Joyce, beh, sai che c’è, hai toppato strategia, quindi cambia, trovati un social manager e inizia a postare video sui tuoi social, e denuda quelle chiappe, vedi mai…! Ma lo sai che il libro di Giulia De Lellis forse se lo compra pure la sua social (ex?) arci rivale influencer Asia Mosetti Nuccetelli?! Potere della civiltà digitale, che tutto tiene e amalgama, e io, Giulia De Lellis, già me la vedo da Fabio Fazio…

