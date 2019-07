BARBARA COSTA RACCONTA JOHNNY SINS, "IL PELATO DI BRAZZERS": “QUEL NOMIGNOLO È STATO LA SUA FORTUNA. PELATO LO È, MA QUESTO NON GLI HA IMPEDITO DI SFONDARE NEL PORNO, GRAZIE A VIDEO IN CUI SI VESTE DA DOTTORE E MASSAGGIATORE, E FA SESSO CON DONNE BELLISSIME. SI RADE IL CRANIO COME SI RADE I GENITALI, MA SOLO TESTICOLI E ASTA” – SE GLI CHIEDI QUAL È LA SUA POSIZIONE PREFERITA, TI RISPONDE IL THREESOME. QUANTO GUADAGNA? ARRIVA A…” – VIDEO + FOTOGALLERY

JOHNNY SINS VIDEO:

https://bit.ly/2S0jaqj

https://bit.ly/2Js40WH

Barbara Costa per Dagospia

johnny sins porn

“Leccale e succhiale il clitoride, fallo piano, a lungo, e allo stesso tempo prova a stimolarle l’ano con le dita. Se lo fai nel modo giusto, lei verrà prima ancora che tu abbia iniziato a sc*parla sul serio. Poi: mai parlare sporco a una donna se non è lei prima a chiedertelo. Non è vero che alle donne non piace il sesso anale, ma non puoi pensare di metterglielo e farglielo piacere se prima non la stimoli proprio "lì". Il lubrificante va usato in abbondanza, prima e durante. Sii molto lento, e delicato. Nonostante tutte le tue dolcezze e attenzioni, lei ti dice analmente di no? Pazienza!”.

Cari maschietti, se come sc*pare ve lo spiega Johnny Sins, uno dei più bravi pornostar in circolazione, ascoltatelo! Memorizzate bene, e dategli fiducia, sì, proprio a lui, a Johnny Sins, il "pelato di Brazzers", nomignolo antipatico ma che è stato la sua fortuna. Pelato lo è, non totalmente ma quasi, un’alopecia che non gli ha impedito di sfondare nel porno, grazie a quei video in cui si veste da dottore, personal trainer, massaggiatore, e fa sesso con donne bellissime, ottenendo record di visualizzazioni.

johnny sins depilazione

E se lo volete sapere, Johnny si rade il cranio come si rade i genitali, ma solo testicoli e asta, e per tali operazioni preferisce usare la lametta. Johnny è timido, è una persona molto riservata, e in 13 anni di porno ha rilasciato poche interviste. Però non parla mai a cavolo, ed è disponibilissimo a parlare di sesso vero, quello che si fa nel quotidiano, e a dare consigli e pareri a chi glieli chiede. Partecipa a chat a tema, e qui ti dice che non diventerai mai una star del porno se non ti piace tutto del sesso, e non nutri per esso una passione che sfiora la venerazione.

johnny sins twitter

Ci vuole serietà, devi saper tenere la testa sulle spalle e scindere quello che devi fare sul set da quello che fai per piacere nel tuo privato: un attore porno mantiene le due sfere ben distinte, in compartimenti stagni, e non deve mai perdere il contatto con la realtà. A Johnny gli utenti chiedono come sono i set (“freddi e ultra-asettici”, risponde Sins), come fa ad avere e a mantenere l’erezione con una collega che non gli piace (“ti concentri su una parte particolare del suo corpo, e solo quella, oppure vai con la mente a corpi che ti hanno fatto impazzire, e l’erezione viene”), se usa "aiutini" (“no, e poi sui set sono vietati”), e la domanda chiave: quanto è importante per un attore porno averlo grosso e lungo?

È importante, ammette Sins, ma mai quanto averlo funzionante! Devi godere e saper "venire" a comando, non ci sono scuse! Molti gli chiedono come fare per iniziare, per entrare nel porno, e qui Johnny tocca un tema tabù quali le fregature, non estranee a questo ambiente. E allora: mai dare credito a quegli agenti – maschi e femmine – che ti chiedono di sc*parli per accedere a un provino; armarsi di santa pazienza quando si risponde a porno-casting online, perché può capitare che molti siano falsi, oppure veri ma che dopo averti scelto e fatto lavorare su un set, non ti pagano!

johnny sins 3

Che poi è quello che è successo a lui, quando alla veneranda età di 28 anni (nel porno sono tanti per iniziare) ha deciso di provarci con l’hard, lasciando un lavoro ben remunerato nel settore edile, ma con un capo str*nzo, e un orario di lavoro superiore a 12 ore giornaliere. Però anche nel porno le 12 ore sul set ci sono, ma peggio sono le ore in cui stai lì a fare nulla, ad aspettare, e poi di botto tocca a te, devi girare, e vai con l’erezione, penetrazioni, e baci, leccate, e pronto a venire secondo le indicazioni del regista!

johnny sins 2

Se gli chiedi qual è la posizione preferita sul lavoro, Johnny Sins ti risponde il threesome, se invece vuoi sapere quanto guadagna, sappi che arriva a più di un milione di dollari l’anno, in quanto il suo cachet può toccare anche i 5000 dollari a scena. Johnny Sins intasca molto perché è tra i numeri uno dei pornostar maschili, e lui fa tanti soldi anche grazie al sito che gestisce in proprio, dove a pornare son lui e Kissa, una bionda supersonica che ha sposato e che fa porno solo per lui e solo con lui.

johnny sins 1

E Johnny ci tiene a precisare che i suoi compensi da capogiro sono un terzo di quello che guadagnano superstar porno di sesso femminile! Johnny non evita domande curiose sulla sua vita privata: è sposato e fedele fuori dal set (ma lui e Kissa amano variare, e ogni tanto invitare nel loro talamo un’altra donna); sì, si masturba e regolarmente, in media 2 volte a settimana; la sua attrice preferita è Charlize Theron, la serie "Narcos", il suo sogno proibito Rihanna, il suo mito il nostro Rocco Siffredi. Johnny è il figlio maggiore di una famiglia operaia di Pittsburgh, dove lui è nato e ha studiato fino alla laurea. Quando era al college frequentava una ragazza, Alexis, una sua ex compagna di liceo che nel frattempo si era trasferita a Los Angeles ed era diventata un’attrice porno.

johnny sins instagram

Alexis all’epoca voleva che Johnny mollasse gli studi per andare a far porno con lei: ma il 19enne Johnny rifiutò, per paura, restando spettatore porno sul web ancora per un po’. E guardare porno è suo compito tuttora che è una star: "spiare" come pornano gli altri è il necessario corso di aggiornamento per ogni pornostar che aspiri al massimo. A quasi 41 anni, Johnny Sins pensa mai alla pensione? Sì, e s’è dato pure una data limite: i 50 anni, a patto che il suo "compagno di lavoro" si mantenga attivo e vispo come oggi.

johnny sins johnny sins selfie johnny sins 4 johnny sins 5

johnny e kissa sins johnny sins pornostar per lo spazio johnny sins brazzers