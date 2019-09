CONTE, NON TI BUTTARE GIU’ COSI’ - "SONO IL PIU’ ASINO, MERITO DI STARE DIETRO LA LAVAGNA" – IL TECNICO DELL’INTER DOPO IL PARI IN EXTREMIS CON LO SLAVIA PRAGA FA MEA CULPA: "NON HO SAPUTO INCIDERE. SONO MOLTO DELUSO, DOBBIAMO PEDALARE PIÙ FORTE MA NON HO LA BACCHETTA PER CAMBIARE TUTTO E SUBITO. QUESTO NON E' IL NOSTRO CALCIO. DOBBIAMO TORNARE TUTTI A CASA INCA**ATI NERI"