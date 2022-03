BARBARA D’URSO E' SENZA "AVVENIRE" - IL QUOTIDIANO DEI VESCOVI SCOMUNICA “LA PUPA E IL SECCHIONE”: "LA D'URSO SCODELLA UN’EDIZIONE DOVE I PRESUNTI "GENIETTI" SONO PIÙ CHE MAI "PUPIZZATI" – ANCORA: “SONO STATI CREATI STUCCHEVOLI INTRECCI GOSSIPPARI DI CUI E' FACILE PERDERE IL FILO. LA SORGE SI PUNZECCHIA CON MILA SUAREZ PER l'EX ALEX BELLI. MIRKO GANCITANO, COMPAGNO DI GUENDA GORIA, TROVA LA PUPA VERA MIALES, ATTUALE E OSTEGGIATA GIOVANISSIMA COMPAGNA DI AMEDEO GORIA…”

Andrea Fagioli per “Avvenire”

«La mia grande passione dopo la palestra sono le donne e me la cavo piuttosto bene»: ecco la grande filosofia di vita di un cosiddetto “pupo”, che vale, invertendo il genere, anche per le svampite “pupe”.

Il problema e che questa volta non si salvano nemmeno i “secchioni”, a loro volta sempre piu “pupizzati”. Parliamo ovviamente della nuova stagione e versione di La pupa e il secchione, format televisivo caro a Mediaset, in onda da martedi in prima serata su Italia 1, condotto per la prima volta da Barbara D’Urso, che ha portato con se gran parte della compagnia di giro che frequenta lo studio di Pomeriggio cinque.

In linea teorica, La pupa e il secchione vorrebbe dimostrare come possano relazionarsi giovani completamente diversi tra loro: belli e ignoranti da una parte, colti e imbranati dall’altra, divisi in coppie, rinchiusi tutti insieme in una villa, sottoposti a prove di convivenza e, diciamo cosi, di contaminazione.

A giudicare le coppie, una giuria composta nel caso specifico da Soleil Sorge (reduce dal Grande fratello vip), Federico Lauri (in arte Federico Fashion Style, il parrucchiere delle star) ed Antonella Elia (ex conduttrice tv da tempo dedita a ogni sorta di reality). Nell’insieme, per farla breve, tanto trash, doppi sensi e molti ammiccamenti.

Per questa edizione, sono stati creati anche stucchevoli intrecci gossippari di cui e facile perdere il filo. Ma tanto per fare un esempio, il secchione Mirko Gancitano, fidanzato di Guenda Goria, trova la pupa Vera Miales, attuale e osteggiata giovanissima compagna del padre di Guenda, Amedeo Goria. Nel frattempo la Sorge si punzecchia con Mila Suarez per una storia relativa ad Alex Belli. Il tutto diluito in oltre tre ore e mezzo di una puntata con tanti disguidi, gaffe e persino la brutta caduta di un concorrente.

