Dagospia ha anticipato nelle scorse settimane lo sbarco di Alessandro Cattelan su Rai1 con uno show prodotto da Fremantle, il sito Tvblog ha aggiunto il titolo "Da Grande", due puntate previste inizialmente a maggio ma slittate in autunno. Per la trasmissione, basata su monologhi e sulla paura di diventare grandi, in una sorta di confronto generazionale, i problemi non mancano.

L'arrivo di Cattelan, curato dalla manager Donà, nipote della Mori, è sostenuto con forza dall'amministratore delegato Salini che però in scadenza. Insomma Cattelan quando andrà in onda non avrà alle spalle chi lo ha voluto, punterà su Fremantle che ha da sempre una predilezione nei suoi confronti avendoci lavorato a X Factor. I problemi, dicevamo, ci sono e non sono pochi. Questo programma non può andare male perché si brucerebbe il futuro del conduttore di Tortona in Rai, si cerca di rafforzare il format per bilanciare la mancanza di notorietà di Cattelan, sconosciuto al pubblico della tv generalista.

Servono soldi, qualcuno già parla di megabudget, ma la Rai non è Sky. Le polemiche sono dietro l'angolo. Servono ospiti di peso, si punta a grandi nomi internazionali, si cercano sponsor (magari testimonial legati al conduttore). Stando alle nostre fonti capoprogetto potrebbe essere Gloria Brunetti, di ritorno da RaiSport ma con alle spalle anche Festival di Sanremo. Si troverà la quadra?

SCHERZI A PARTE, IL NO DI ALESSIA MARCUZZI. C'ENTRANO PAPI E CASCHETTO

Mediaset, come anticipato dal settimanale Oggi, ha sciolto la riserva puntando su Enrico Papi per la nuova edizione di Scherzi a parte. In pole position per il ruolo femminile, secondo il settimanale, ci sarebbe Alessia Marcuzzi. La conduttrice in effetti era davvero la prescelta ma nelle ultime ore ha rifiutato la proposta.

Stando alle nostre fonti il motivo sarebbe da ricercare in altre logiche: un no voluto dal suo manager Beppe Caschetto, complice la presenza nella trasmissione di Enrico Papi. Papi era assistito dalla Itc2000, nonostante gli accordi decise di non partecipare all'Isola dei Famosi accettando in extremis l'offerta di Milly Carlucci per Ballando con le Stelle. Da qui la rottura. Chi prenderà il posto della Marcuzzi? Papi dovrebbe condurre Scherzi a parte in solitaria.

GIRA VOCE

1) Per restare in tema gira voce che dalle parti di Canale 5 e della produzione del programma non sarebbero affatto felici dell'overdose di scherzi trasmessi da Le Iene. Nessuno ha l'esclusiva ma l'atteggiamento del programma di Italia1 rischia di bruciare il format destinato a Canale 5.

2) A Cologno Monzese qualcuno con il sorriso, altri con preoccupazione, si chiedono come abbia reagito Antonio Ricci con il gruppo di Striscia la notizia alla notizia dell'arrivo su Canale 5 di Baglioni. Il divo Claudio a maggio occuperà tre prime time su Canale 5, gli scontri con Ricci sono nella memoria di molti. Proprio il tg satirico ha curato una lunga inchiesta sulla Friends & Partners di Ferdinando Salzano, manager di Baglioni.

3) Come Dagoanticipato Barbara D'Urso, a rischio ridimensionamento dalle parti di Cologno Monzese, starebbe cercando di intavolare una trattativa con la Rai. Dalle parti di Viale Mazzini però non hanno nessuna intenzione di accoglierla (il contratto della conduttrice non scade quest'anno) ma la notizia non è l'esito dell'eventuale trattativa ma il solo "avvicinamento".

NOMINE RAI, DRAGHI SCEGLIERA' AD E PRESIDENTE. MELONI PUNTA SU DI MEO

Chi entra e chi esce? A Viale Mazzini è da tempo partito il totonomine con alcuni nomi realmente sul tavolo, altri mai nemmeno vagliati. Stando alle nostre fonti le certezze sarebbero poche, una sembra essere chiara a molti: l'amministratore delegato e il presidente saranno scelti da Mario Draghi.

Il Premier ascolterà i partiti ma la scelta sarà sua, servono nomi di spessore, possibilmente interni. Un cambio di passo, netto e deciso, su piano industriale e costi, via le strutture inutili. Circola anche l'ipotesi di una sostituzione dei direttori di rete tra giugno e luglio, ipotesi suggestiva ma non confermata.

La vera notizia che prende piede negli ultimi giorni riguarda Ludovico Di Meo, attuale direttore di Rai2. Nonostante la seconda rete stia crollando a colpi di flop con volti a dir poco discutibili, Di Meo potrebbe essere l'unico riconfermato. Nome "concesso" all'opposizione, voluto con forza dal duo Rossi-Meloni ma ostacolato da buona parte della maggioranza.

LE OLGETTINE NON MUOIONO MAI: MANUELA FERRARA ALL'ISOLA DEI FAMOSI

L'ex meteorina Manuela Ferrara sbarcherà presto in Honduras per partecipare come concorrente all'Isola dei Famosi, la notizia è stata anticipata dal sito Tvblog. Molti associano la ragazza a presunti flirt con Ronaldo e Higuain ma basta fare un salto indietro nella memoria per ricordare la vicinanza tra la Ferrara, definita ai tempi una delle "olgettine", e Silvio Berlusconi.

"Il 27 giugno del 2015 Manuela Ferrara riceve un bonifico di 27 mila euro per pagare l' appartamento in via Moscova 60 nel pieno centro di Milano", si legge in un articolo del Fatto Quotidiano del 2016. Proprio in quegli anni nelle chat, pubblicate dai giornali, si sfogava con le amiche per l'improvvisa "scomparsa" di Silvio dopo le famose cene eleganti: "Ragazze andiamo lì (a Villa San Martino il giorno del suo compleanno, ndr) e aspettiamo che rientra dai festeggiamenti.

Facciamo qualcosa, vi giuro che non ho i soldi del taxi, dovranno pagarmelo loro. Io sono stanca avvilita. (...) Non aspetto un giorno di più, ho già detto alla segretaria che mi presenterò e lo aspetterò tornare dai suoi festeggiamenti. Tanto una vita non ce l'ho più, marcire a casa o davanti ad Arcore non cambia nulla. lo ho avvisato che non ho i soldi e indipercui dovranno pagarmelo loro il taxi. Anche a piedi ci vado non mi interessa - bastaaaaaaaaaaaaaaaaa - Vi giuro sono fuori dalla grazia di Dio - Tra un mese ho lo sfratto."

LORENZO SURACI INTERVISTATO DA UN SUO SPEAKER SU DUE QUOTIDIANI

Lorenzo Suraci, patron di Rtl 102.5, è il "re della radio" come si legge in un'intervista pubblicata dal quotidiano Libero. Il problema? L'articolo in questione è firmato dal giornalista Francesco Fredella, speaker proprio del gruppo Rtl 102.5. Non solo, pochi giorni prima sempre Suraci era stato intervistato dal suo dipendente Fredella sul quotidiano Il Tempo. Il rispetto dei ruoli però è sacro: i due si sono dati del lei.

INDOVINELLI

1) Avvisate i Berlusconi che un noto e discusso giornalista che lavora per il loro gruppo nei giorni scorsi avrebbe chiesto e ottenuto un appuntamento con l'editore rivale. Si sarebbe proposto per fondare un nuovo giornale, un settimanale. Ipotesi che non avrebbe però convinto l'editore in questione. Chi sono?

2) Le foto soft "porno" di un volto noto avrebbero fatto fare un salto dalla sedia ai dirigenti tv: "Ma le è morto l'ufficio stampa?", hanno commentato in molti. Chi è?

3) Braccio di ferro in corso. Il vicedirettore sta facendo di tutto per escludere da un noto programma il conduttore amato dai grillini. Ci riuscirà?