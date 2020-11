BARBARESCHI PROSCIOLTO - “''NON HA VIOLATO LA LEGGE FALLIMENTARE - NON AVEVO DUBBI SULL’ESITO DEL PROCEDIMENTO MA VORREI CHE ORA SI CAPISSE LA GRANDE DIFFICOLTÀ DI GESTIRE L’ELISEO” - L’ATTORE E GESTORE DEL TEATRO ROMANO ERA ACCUSATO DI ESSERSI APPROFITTATO DEL DISSESTO FINANZIARIO DELLA PRECEDENTE PROPRIETÀ DELL’ELISEO PER ENTRARE IN POSSESSO DELLE LORO POLTRONE E CONDIZIONATORI DAL VALORE STIMATO DI 813 MILA EURO – LA RICHIESTA A FRANCESCHINI

Giulio De Santis per roma.corriere.it

luca barbareschi foto di bacco

«È andata bene»: sono state le prime parole pronunciate da Luca Barbareschi, assai emozionato, una volta ascoltata la decisione del gup Chiara Gallo che l’ha prosciolto dall’accusa di essersi approfittato del dissesto finanziario della precedente proprietà del Teatro Eliseo per entrare in possesso delle loro poltrone e condizionatori dal valore stimato di 813 mila euro. «Perché il fatto non sussiste» è stata la formula cui è ieri ricorso il gup per spiegare il proscioglimento del direttore artistico dell’Eliseo, difeso dall’avvocato Paola Balducci.

luca barbareschi foto di bacco

La vicenda risale al marzo del 2016. La contestazione formulata dalla Procura era violazione della legge fallimentare. «Non avevo dubbi sull’esito del procedimento, sono soddisfatto», ha detto Barbareschi con gli occhi lucidi e un sorriso raggiante. La tensione accumulata l’ha sfogata tra i corridoi del Tribunale per lanciare un appello a favore del Teatro Eliseo: «Vorrei che ora si capisse la grande difficoltà di gestire questo teatro simbolo della Capitale. Stimolo il ministro della cultura Dario Enrico Franceschini a rivedere il meccanismo delle sovvenzioni.

luca barbareschi giletti

L’Eliseo, infatti, fa parte del Tric, cioè è un teatro di rilevanza italiana culturale. Eppure non prende soldi dal Comune, non prende soldi dalla Provincia e gli vengono versate due lire dalla Regione. Gli altri teatri, come l’Opera e l’Argentina, ricevono dieci volte le sovvenzioni ottenute dell’Eliseo. I miei dipendenti hanno ricevuto solo un mese di cassa integrazione. Noi facciamo tutto da soli. Ma io credo nell’Eliseo, altrimenti non l’avrei acquistato».

conte franceschini

Proprio le difficoltà affrontate nella gestione del teatro hanno determinato la prima iscrizione dell’attore-imprenditore nel registro degli indagati. La Procura gli ha contestato il traffico d’influenze per ottenere quattro milioni di fondi dalla Finanziaria del 2017, reato per il quale Barbareschi è stato rinviato a giudizio a novembre del 2019: in questo caso il proprietario dell’Eliseo è sotto processo.

serena grandi luca barbareschi teresa luca barbareschi luca barbareschi a che tempo che fa 2 il presidente emerito giorgio naolitano e luca barbareschi luca barbareschi barbareschi LUCA BARBARESCHI BARBARESCHI IN DOLCEROMA luca barbareschi luca barbareschi e elena monorchio luca barbareschi