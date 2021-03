BARUFFE DI CARTA - “IL FOGLIO” ATTACCA SELVAGGIA LUCARELLI, DEFINENDOLA “PARAGIORNALISTA” PER AVER POSTO IL TEMA DEI GIORNALISTI CHE CONSIDERANO LA LORO STESSA CATEGORIA NON UTILE PER IL VACCINO - SALVATORE MERLO: “E’ UNA OPINIONISTA TUTTOLOGA DEL WEB E GIURATA DI "BALLANDO CON LE STELLE" - SELVAGGIA RINTUZZA: “CAPOLAVORO DI MISTIFICAZIONE (E SVALUTAZIONE OVVIAMENTE AI DANNI DI UNA COLLEGA DONNA) SIETE DEI MISERABILI”

selvaggia lucarelli

1 - DALL’ACCOUNT TWITTER DI SELVAGGIA LUCARELLI

Non chiedo il vaccino, però questa cosa che i giornalisti siano nella lista delle categorie non utili a detta degli stessi giornalisti mi dispiace. In questo anno di paura, siamo stati noi a raccontare alla gente cosa succedeva, a denunciare, siamo stati non utili. Necessari.

È già una categoria che gode di poca (pochissima) stima e spesso a ragione, però forse bisognerebbe ricordare ogni tanto l’utilità di questo mestiere.

2 - LA RISPOSTA DI SELVAGGIA LUCARELLI AL “FOGLIO”

Il Foglio scrive che ho chiesto per me il vaccino, mentendo e deformando la realtà. Soprattutto, prende una foto di ballando con le stelle (la più scollata, badate bene) e cita solo quello, fingendo che non lavori per due testate e una radio. Il giornalismo, spiegato bene.

IL POST DI SELVAGGIA LUCARELLI SUI VACCINI

E il capolavoro di mistificazione (e svalutazione ovviamente ai danni di una collega donna è di @SalvatoreMerlo, vicedirettore de @ilfoglio_it. Siete dei miserabili.

Sarebbe interessante vedere cosa succederebbe se un qualsiasi giornale prendesse la foto scollacciata di una delle giornaliste molto protette dai colleghi, fingesse di ignorare che fa la giornalista, le attribuisse una frase falsa e le desse della cretina. Verrebbe giù il governo

IL FOGLIO CONTRO SELVAGGIA LUCARELLI

2 - PRIORITÀ VACCINALI. LO SCONTRO TRA IL GIORNALISMO SCIENTIFICO E “BALLANDO CON LE STELLE”

Salvatore Merlo per www.ilfoglio.it

Come accanto alla farmacia c’è la parafarmacia, come oltre ai medici ci sono i paramedici, così il cerotto sull’informazione lo mette il paragiornalista. Ebbene sì, il paragiornalismo dilaga nei social dove Selvaggia Lucarelli non solo richiede per sé il vaccino ma stabilisce il pandemicamente corretto dalla sua finestra fotografando i passanti assembrati a favore di grandangolo.

LO SCAMBIO TRA MARGHERITA FRONTE E SELVAGGIA LUCARELLI

“Questa cosa che i giornalisti siano nella lista delle categorie non utili mi dispiace”, twittava Lucarelli. Dopodiché comincia la disfida tra paragiornalismo e giornalismo. Se ne incarica Margherita Fronte, giornalista scientifica del mensile Focus. Cui la Lucarelli risponde: “Come e quanto si è occupata di Covid nell’ultimo anno?”.

salvatore merlo

Così l’elegante ironia della Fronte –“è proprio il giorno del mese in cui si presume io debba lavorare, la saluto” – si scontra con le competenze di una opinionista tuttologa del web e giurata di "Ballando con le stelle". Con il paragiornalismo, si sa, il giornalismo perde sempre. E’ come polemizzare con i cretini, si rischia lo scambio dei ruoli. Ragione per la quale, pensandoci bene, questo articolo era meglio non farlo.