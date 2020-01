PAOLA BARALE

BARALE E BOUCHET A "BALLANDO"

Paola Barale e Barbara Bouchet saranno con ogni probabilità due delle protagoniste della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Per entrambe le attrici le trattative sono infatti ad uno stato assai avanzato e sembrerebbero a un passo dalla firma. La conduttrice Milly Carlucci le desidera con forza. Se non entrambe una delle due parteciperà.

L'INGAGGIO DI PAMELA PRATI

Dopo il "caso Marc Caltagirone" gli ingaggi professionali sono aumentati. È stata persino retribuita da un milionario russo per partecipare al suo compleanno in un noto locale di Bologna. Chissà come reagirà Pamela quando scoprirà di essere stato un ripiego. Il magnate voleva una nota conduttrice Mediadet.

RICUCCI JUNIOR SI FA LARGO OLTREOCEANO

Grande ovazione nei giorni scorsi per Edoardo Ricucci (figlio dell ex finanziere Stefano ndr) al Cipriani di Miami down town. Accolto come un habitué del posto si è accomodato con degli amici al tavolo a parlare di finanza... dicono che stia curando gli interessi del padre oltre oceano... dicono..

NORA AMILE E' CASTA DA QUASI 1 ANNO E SI RUFUGIA DALLE CARMELITANE SCALZE

L' ex Pupa Nora Amile si dichiara single e sceglie di cambiare radicalmente vita. Ad Oggi confessa :" Sono casta da oltre 10 mesi per scelta. Ho deciso di concentrarmi sulla mia anima e di prendermi una lunga pausa dai piaceri carnali e materiali. Presto chiederò alla Madre Superiora delle Carmelitane Scalze di Milano di essere accolta nel loro Convento per un ritiro spirituale. " Intanto però si fa il suo nome per un noto reality Mediaset..

GIORGIA VENTURINI SI LIBERA DELLA SUA NEMICA

L' ex naufraga Giorgia Venturini è al settimo cielo: finalmente potrà essere l'unica e sola prima donna nel programma sportivo Mediaset Tiki Taka. La sua odiata collega Wanda Nara infatti non sarà più opinionista fissa nella trasmissione condotta da Pierluigi Pardo perché impegnata al Gf Vip. Intanto Giorgia festeggia la lieta notizia a New York facendo una vita da milionaria tra shopping di lusso e aerei privati. Con chi? Ah, saperlo

INDOVINELLI

La nota e simpatica attrice fresca di un refresh al volto sta scaldando i motori per partecipare al suo secondo reality. Chi è?

La conduttrice è da tempo lontana dal video con un programma tutto suo. Pare sia disperata perché esclusa dal GF Vip. Si sussurra che puntasse tutto su questo reality per un rilancio della sua carriera.

Dicono che ci sia maretta tra due conduttori costretti a condividere la stessa trasmissione. Si mormora che lui stia facendo pressione sui vertici Rai per liberarsi di lei che, di contro, ha imposto al potente politico (di cui custodisce molti segreti) di intervenire per non far riconfermare l'odiato collega il prossimo anno. Chi sono?