«Torneremo ancora» è certo un titolo augurale. Torneremo ancora ad ascoltarlo in un concerto, torneremo ancora a sentire le sue parole che senza presunzioni sociologiche ma con una saggezza disarmante ci parleranno di questo nostro malandatissimo tempo, con quel suo timbro graffiato e quel suo tono lento e a volte udibile appena, torneremo ancora a chiedergli di spiegarci qual è la musica “vera”, quella che ci fa vibrare le corde dell’anima e ci titilla a un tempo anche quelle del pensiero, e lui tornerà ancora a spiegarcelo, senza alcuna cattedratica supponenza, pur avendone quell’autorevolezza che l’affetto e la fedeltà di milioni di fan gli hanno, suo malgrado, attribuito.

Nell’attesa, «Torneremo ancora» è il titolo del nuovo album di Franco Battiato, della cui presenza una serie di inciampi di salute ci ha privato da quasi due anni, lui ancora in una convalescenza ovattata e premurosa (il fratello, l’assistente, sporadiche visite di amici stretti).

Ma è anche il titolo del singolo che apre per l’appunto questa nuova raccolta, l’unico inedito di una collana di perle. La manda nei negozi e sulle piattaforme digitali, in versione cd o doppio Lp, Sony Music Legacy, data d’uscita il 18 ottobre ma già in preorder da oggi sul link https://SMI.Ink.to/TorneremoAncora.

Oltre alla title track sono 14 le perle di questa collana: equamente distribuite nelle diverse “ere battiatiane”, da fine anni Settanta ai nostri tempi, sono state tutte registrate (proprio in previsione di un progetto discografico) un paio d’anni fa in occasione di una felice tournée che vide l’artista siciliano accompagnato dalla Royal Philarmonic Concert Orchestra diretta da Carlo Guaitoli.

Si va dalla ribalda fascinazione de «L’era del cinghiale bianco» che è del 1979 (pensate, sono passati 40 anni da quella provocazione che segna la sua svolta newpop dopo i primi album di ricerca), agli anni Ottanta con «Prospettiva Nevsky» (che faceva parte di «Patriots», 1980) , «L’animale» e «I treni di Tozeur» (da «Mondi lontanissimi, 1985), «E ti vengo a cercare» (da «Fisiognomica», 1988), poi l’alba degli anni Novanta con «Come un cammello in una grondaia» (dall’album omonimo da cui sono tratte anche «Le sacre sinfonie del tempo» e «Povera Patria», 1991) e andando avanti cronologicamente «Lode all’indiavolato» (da «Café de la Paix», 1993), «La cura» (da «L’imboscata», 1996) ed ancora il nuovo secolo da «Tiepido aprile» (da «Il vuoto», 2007) a «Le nostre anime» (dall’ultima omonima produzione in studio nel 2015).

Non potevano mancare due perle tratte dai volumi di «Fleurs», quando Battiato rivisitò, nel mood filologico di mezzo secolo fa ma con interpretazioni di originalità assoluta, capolavori spesso dimenticati degli anni Sessanta, da «Te lo leggo negli occhi» di Dino a «Perduto amor» del conterraneo Adamo. Fior da fiore, un album tutto da sfogliare aspettando quando “torneremo ancora” a cantare, magari insieme, lui su un palco, noi, affascinati, in platea.

Il silenzio di Franco Battiato dura da un paio di anni, interrotto da preoccupanti indiscrezioni, qualche segno sui social, e infine da una notizia presto smentita, quella della vendita della sua casa a Milo.

Oggi, dopo molte indiscrezioni, è arrivato il comunicato ufficiale della casa discografica: Torneremo ancora è il titolo del nuovo lavoro di Franco Battiato e sarà pubblicato il 18 ottobre da Sony Music Legacy, disponibile su cd e in versione doppio lp, in tutti i negozi e piattaforme digitali, in preordine da oggi.

L'album conterrà l'inedito Torneremo ancora e quattordici brani tra i più rappresentativi dell'originalissima opera del Maestro, registrati due anni fa in occasione di alcuni concerti in Italia con la Royal Philharmonic Concert Orchestra diretta dal Maestro Carlo Guaitoli, live realizzati proprio con il proposito di farne successivamente un progetto discografico.

L'arrangiamento e l'esecuzione dei brani in chiave sinfonica hanno dato nuova luce a canzoni che fanno parte ormai del nostro patrimonio culturale. La Royal Philharmonic Concert Orchestra ha collaborato con altri grandi del pop, come Burt Bacharach, Tina Turner, Henry Mancini, Liza Minnelli, Sting e Stevie Wonder, e interpreti illustri della musica lirica, da José Carreras a Luciano Pavarotti.

Torneremo ancora,

Come un cammello in una grondaia

Le sacre sinfonie del tempo

Lode all'inviolato

L'animale

Tiepido aprile

Povera patria

Te lo leggo negli occhi

Perduto amor

Prospettiva Nevsky

La cura

I treni di Tozeur

E ti vengo a cercare

Le nostre anime

L'era del cinghiale bianco