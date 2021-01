BATTITO D'ALAN – MA QUALE “BATTUTA INFELICE”: FRIEDMAN È RECIDIVO! IL GIORNALISTA AMERICANO HA DATO DELLA MIGNOTTA A MELANIA TRUMP ALMENO ALTRE DUE VOLTE SU TWITTER - UNA SOSTENENDO CHE SE MELANIA AVESSE SCRITTO UN LIBRO SI SAREBBE CHIAMATO “ESCORTING THE DON”, L’ALTRA IN RISPOSTA A UN COMMENTO SULL’ESTETICA DELL’EX FIRST LADY: “SLOVENE ESCORT CHIC”. PER MYRTA MERLINO CHE SI DISGUSTA PER I TITOLI DI DAGOSPIA È ANCORA TUTTO “VERY GOOD”?

Non era “una battuta infelice”, dunque. Ma usuale battuta per la Grande Firma del Giornalismo Americano https://t.co/7E8PT9f4ek — Michele Arnese (@Michele_Arnese) January 21, 2021

ALAN FRIEDMAN

NUOVO CAPITOLO DELLA FIERA DELL'IPOCRISIA - ALAN FRIEDMAN, CHE IERI IN DIRETTA SU RAIUNO HA DATO DELLA "ESCORT" A MELANIA TRUMP, VA OSPITE A "L'ARIA CHE TIRA" E ABBOZZA LE SUE SCUSE: "UNA BATTUTA INFELICE, DI PESSIMO GUSTO". MYRTA MERLINO, VESTALE DEL TELE-PERBENISMO A TARGHE ALTERNE, LO PERDONA: "BRAVISSIMO, VERY GOOD". MA COME? LA MERLINO CHE PER UN TITOLO DI DAGOSPIA (CHE HA DEFINITO "DISGUSTOSO") SULLA LIASON TRA POLVERINI E LOTTI HA AVUTO "IL VOLTASTOMACO", DAVANTI A UNO CHE DA' DELLA MIGNOTTA ALLA FIRST LADY MINIMIZZA DICENDO "TI DEVO TIRARE LE ORECCHIE, ESCORT E' UNA PAROLA SBAGLIATA"? - VIDEO

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/nuovo-capitolo-fiera-dell-39-ipocrisia-alan-friedman-che-ieri-258760.htm

alan friedman su twitter da' della escort a melania trump 2

ALAN FRIEDMAN, "MELANIA TRUMP ESCORT UNA BATTUTA INFELICE?". NICOLA PORRO LO SMENTISCE: "RECIDIVO, ECCO LE PROVE

Da www.liberoquotidiano.it

"Una battuta infelice". Alan Friedman si è giustificato così dopo il polverone che ha travolto lui e Uno Mattina. Qui - su Rai 1 appunto - il giornalista statunitense aveva dato della "escort" a Melania Trump provocando parecchia indignazione.

Una svista? Tutt'altro. A smascherare Friedman ci ha pensato Nicola Porro che parla di un comportamento recidivo. "'Battuta infelice', l’ha chiamata. Eh no, caro Friedman: visto che voi passate ai raggi X ogni frase dei vostri avversari, e pretendente di affibbiare a tutti quelli con cui non siete d’accordo le patenti di sessismo, omofobia, fascismo e chi più ne ha più ne metta, noi siamo costretti a segnalarti che sulla 'battuta infelice', hai indugiato parecchio - è l'accusa del conduttore di Rete Quattro - Ieri, infatti, Friedman aveva già dato su Twitter oltre che in Rai".

alan friedman su twitter da' della escort a melania trump

Un’utente scriveva: 'Michelle Obama ha scritto il best seller 'Becoming'. Quale sarà il titolo del libro di Melania?' si chiedeva in tono provocatorio. La risposta non si è fatta attendere: "Escorting the Don", ha commentato Friedman salvo poi cancellare tutto.

Ancora una volta una pesante insinuazione. "Accompagnare the Donald", ha proseguito Porro, "ha un significato ben preciso, ovviamente… Insomma, il sessista a targhe alterne è anche recidivo. Altro che 'battuta infelice'".

alan friedman su twitter da' della escort a melania trump ALAN FRIEDMAN MELANIA E DONALD TRUMP melania trump e le decorazioni di natale alla casa bianca 2 donald e melania trump 1 le decorazioni di natale alla casa bianca by melania trump 22 ALAN FRIEDMAN

donald e melania trump lasciano la casa bianca 5 melania trump invita a usare la mascherina 3 melania e donald trump 4 melania donald trump melania trump melania trump 3 MELANIA TRUMP melania trump 8 TRUMP, MELANIA melania donald trump trump insirmr a melania ivanka e la mcdougal melania trump brigitte macron lato b 638x425 melania trump arriva in texas e si protegge da sola dalla pioggia selfie melania trump 6 selfie melania trump 7 selfie melania trump3 melania trump viene fischiata 13 selfie melania trump i trump a fiumicino selfie melania trump 5 TRUMP, MELANIA E BARRON barron by melania trump selfie melania trump 4 BARRON E MELANIA TRUMP alan friedman 3