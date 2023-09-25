BATTUTACCIA FLASH! - SHANE MAUSS: “A LETTO LA MIA RAGAZZA È UNA PESSIMISTA: LA SUA VAGINA LA VEDE SEMPRE MEZZA VUOTA” (RIPORTATA DA DANIELE LUTTAZZI SUL “FATTO”)-
BATTUTACCIA FLASH! - SHANE MAUSS: “A LETTO LA MIA RAGAZZA È UNA PESSIMISTA: LA SUA VAGINA LA VEDE SEMPRE MEZZA VUOTA” (RIPORTATA DA DANIELE LUTTAZZI SUL “FATTO”)-
FLASH! – SIETE CURIOSI DI SAPERE QUALE NOTIZIA OGGI CONQUISTA L’HOME PAGE DEI SITI AMERICANI? QUESTA: ‘’OLIVIA HILL, LA PRIMA TRANSGENDER ELETTA IN TENNESSEE, POTREBBE ESSERE COSTRETTA A USARE IL BAGNO MASCHILE AL LAVORO, NONOSTANTE SI IDENTIFICHI COME DONNA’’ – SE NEL PROFONDO TENNESSEE IL SESSO È ANCORA DEFINITO DALL’ANATOMIA ALLA NASCITA, LA SIGNORA HILL PARE CHE ABBIA CONSERVATO LA PROFONDA ABITUDINE DI FARE LA PIPÌ IN PIEDI…
DAGOREPORT – FU ENRICO LETTA A CONSIGLIARE GIORGIO NAPOLITANO DI NOMINARE MARIO MONTI A CAPO DEL GOVERNO, METTENDO ALLA PORTA SILVIO BERLUSCONI. QUANDO LA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL PAESE PRECIPITÒ, IL COLLE AVREBBE PREFERITO UN PASSO INDIETRO DEL SATRAPO DI ARCORE A FAVORE DEL SUO MINISTRO DEL TESORO, GIULIO TREMONTI - MA IL DECISIONISMO DI RE GIORGIO NON AVEVA FATTO I CONTI CON L’EGO ESPANSO DI RE SILVIO, INCAPACE DI CEDERE LA SCENA - “BRUCIATA” L’IPOTESI TREMONTI PREMIER, CHE FARE? SCIOGLIERE LE CAMERE E ANDARE AL VOTO, SAREBBERO PASSATI ALMENO SEI MESI E CON LO SPREAD ARRIVATO A 550, L’ITALIA RISCHIAVA LA BANCAROTTA. A QUEL PUNTO…
25 ANNI FA SPUNTÒ A ROMA UN CLUB IN MODALITÀ DARK-ROOM: AL "DEGRADO" SI FACEVA SESSO SENZA REMORE, IN MEZZO A TUTTI. UNO ‘’SBORRIFICIO” CHE NON HA AVUTO EGUALI E CHE DEMOLÌ I MURI DIVISORI TRA I GENERI SESSUALI: ETERO-BI-GAY-LESBO-TRANS-VATTELAPESCA - PER 9 ANNI, “CARNE ALLEGRA” PER TUTTI. OGNUNO VENIVA E SI FACEVA I CAZZI SUOI, E QUELLI DEGLI ALTRI. IL "DEGRADO'' POTEVA ESSERE RIASSUNTO IN UNA DOMANDA: CHI È NORMALE? - DAGO-INTERVISTA ALL’ARTEFICE DEL BORDELLO: “SCORTATA DA MATTEO GARRONE, UNA NOTTE È APPARSA PINA BAUSCH IMPEGNATA IN UNO SPETTACOLO AL TEATRO ARGENTINA. SI ACCENDONO LE LUCI E UNA TRAVESTITA URLA: “AO' SPEGNETELE!”. E IO: “MA SEI MATTO, C'È PINA BAUSCH...”. E LEI: “MA IO STAVO A FA’ UN BOCCHINO. NUN ME NE FREGA ‘N CAZZO DE 'STA PINA!”
FLASH! - COME VA LA PIERSILVIO-REVOLUTION? SULLA BERLINGUER I SUOI DUBBI RIGUARDONO I CONTENUTI (NON SOPPORTA LE CIANCE VOLGARI DELLO SCRITTORE-ALPINISTA MAURO CORONA NE' LE FRECCIATE DI BIANCA VERSO LA RAI) - DUBBI DIVERSI PER MYRTA MERLINO: NON SOLO PER GLI ASCOLTI ALTALENANTI MA PER IL SUO DISPOTICO COMPORTAMENTO IN STUDIO, AGGRAVATO DALLA PRESENZA DEL GELOSISSIMO COMPAGNO MARCO TARDELLI CHE LA SEGUE PASSO DOPO PASSO...
FLASH! - L'OTTUAGENARIO JOE BIDEN MOLLA LA CORSA ALLA PRESIDENZA? I SONDAGGI COMINCIANO A ESSERE IMPIETOSI - SE LO FA, LO ANNUNCERA' A NOVEMBRE. PER COMPIERE IL FATIDICO PASSO INDIETRO PRENDERA' A PRETESTO I GUAI GIUDIZIARI DEL FIGLIO HUNTER, CHE SI DICHIARA INNOCENTE, AL FINE DI EVITARE OGNI POLEMICA SU EVENTUALI INTROMISSIONE DELLA CASA BIANCA SULL'ESITO DEL PROCESSO...