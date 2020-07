BECKHAM BECCATI IN PUGLIA: LA FAMIGLIA DEL CALCIATORE SONDA IL TERRENO PER IL MATRIMONIO DEL PRIMO FIGLIO BROOKLYN, CHE INFATTI SI È PORTATO DIETRO LA SUA PROMESSA SPOSA NICOLE PELTZ - POTREBBE TRATTARSI DI UNA CERIMONIA DA SVOLGERSI SECONDO IL RITO EBRAICO: "SIA IL BISNONNO DI BROOKLYN CHE IL MILIONARIO PADRE DI NICOLA SONO EBREI"

i beckham in puglia

Anna Puricella per https://bari.repubblica.it/

I Beckham sono tornati in Puglia. David e la moglie Victoria hanno scelto ancora una volta Borgo Egnazia per la loro estate, insieme con i figli Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper e con una novità: in vacanza con loro c'è anche Nicole Peltz, la fidanzata e promessa sposa di Brooklyn.

A rivelare il loro ritorno nella regione è stato il Daily Mail, che è riuscito a fotografare l'intera famiglia in relax: marito e moglie con asciugamani sotto il braccio, pronti per andare in piscina; passeggiate in bicicletta direzione spiaggia per tutti; Brooklyn e Nicola a braccetto, lei a spasso con la futura suocera. Secondo il giornale britannico i Beckham sono in Puglia da una settimana, e come già accaduto nel 2019 hanno scelto la privacy garantita da Borgo Egnazia, ma anche le prelibatezze della cucina locale.

i beckham in puglia

Hanno cenato in uno dei ristoranti del resort, partecipato a una delle feste in piazza periodicamente organizzate nel villaggio, giocato a calcio in spiaggia - i figli con il padre David, indimenticata stella del Manchester United - e soprattutto hanno ritrovato serenità e unità familiare dopo il lockdown. Brooklyn e la fidanzata Nicola erano infatti bloccati in America durante la pandemia, e la vacanza in Puglia li vede finalmente riuniti ai genitori e ai fratelli di lui. È la prima uscita ufficiale della nuova coppia, e a Borgo Egnazia sicuramente è tempo di festeggiamenti. A quanto riporta il Daily Mail, la Puglia potrebbe essere nella lista dei luoghi che potrebbero ospitare il matrimonio fra Brooklyn e Nicola. Potrebbe trattarsi di una cerimonia da svolgersi secondo il rito ebraico: "Sia il bisnonno di Brooklyn che il milionario padre di Nicola sono ebrei", fa sapere il quotidiano britannico.

david beckham e victoria in puglia david beckham e victoria in puglia brooklyn beckham e nicola peltz i beckham in puglia i beckham in puglia victoria beckham e nicola peltz brooklyn beckham e nicola peltz david beckham e victoria