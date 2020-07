Ci ha messo addirittura 5 giorni, dopo appena 120 ore, Belen per fornire questa smentita "spontanea". ? pic.twitter.com/j4tk6ugDyI — Giuseppe Candela (@GiusCandela) July 8, 2020

Da https://spettacoli.tiscali.it/

L'ira di Belen Rodriguez in una sua storia su Instagram. Non ci sta affatto la showgirl argentina a far la parte della cornificata e a vedere la reputazione sua, di Alessia Marcuzzi e dell'ex Stefano De Martino compromesse dal gossip. Scrive Belen: "Solo due parole per commentare quello che state leggendo in questi giorni. Con Alessia ho un bellissimo rapporto di stima reciproca. Non è mai successo niente del genere, nessun messaggio, nessun iPad. Continuo sempre a non capire la motivazione per la quale si inventino cose del genere". Poi l'affondo: "Decideremo insieme come muoverci, perché trovo di cattivo gusto leggere le cazz*** che ho letto in questi giorni".

Già Stefano De Martino aveva diffuso un video via social in cui smentisce la sua storia sentimentale con Alessia Marcuzzi, dice di averne riso con la diretta interessata e il marito di lei, Paolo Calabresi Marconi. Avvisando i fan che appena si rifidanzerà (dopo la nuova rottura con Belen Rodriguez) sarà lui stesso a farlo sapere. Ma radio gossip non si ferma affatto. Prima Dagospia poi Oggi, che riprende e rilancia tutta la storia, insistono sul tradimento consumato da De Martino con la Marcuzzi ai danni di Belen.

Secondo Oggi: "Durante il lockdown, Belen stava giocando con Santiago con l’iPad di Stefano. E nell’iCloud, la nuvoletta di memoria che collega e sincronizza tutti i dispositivi Apple, piovevano in diretta i whatsapp che Alessia stava mandando all’iPhone di De Martino. Messaggi inequivocabili". Dalla Marcuzzi nessun commento, Belen nel mentre si consola con l'imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi con cui è stata avvistata anche a Capri. Antinolfi però non si considera ancora il suo nuovo fidanzato.

