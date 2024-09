Alberto Dandolo per Oggi – www.oggi.it

Spopola sul web l’imitazione di Barbara Foria, nota caratterista partenopea, della conterranea Maria Rosaria Boccia… Myrta Merlino (che è stata imitata in passato dall’attrice) è impazzita di piacere nel vederla e ben presto "Barbara in Boccia" sarà ospite a Pomeriggio Cinque. Dicono che anche Maria Rosaria, l'originale, ne sia entusiasta. Vuoi vedere che alla fine ha trovato il modo per sbarcare a Mediaset?

In casa "Prelemi" si discute sul nome del primo figlio della coppia, Giulia Salemi vorrebbe un nome persiano mentre Pier Paolo Pretelli uno più comune e soprattutto italiano. Tra i due litiganti ci si mette la suocera Fariba Therani, madre di Giulia e persiana doc, che propone i nomi più fantasiosi… chi la spunterà?

Piero Chiambretti. si è innamorato televisivamente di Vera Gemma e la vuole assolutamente nella nuova edizione del suo programma di prima serata su Rai tre “Donne sull’orlo di una crisi di nervi”. Per la figlia dell'indimenticato Giuliano un ruolo da "domatrice" di uomini. Anche la migliore amica di Vera, Asia Argento, è nel cast fisso del programma.

Mistero fitto sotto la casa storica di Belen Rodriguez nel centro di Milano. Sul marciapiede sono apparsi qualche giorno fa vari cimeli dell’abitazione e una foto gigante con l’ex marito Stefano De Martino: trasloco in vista oppure oggetti pronti per l’Amsa, la società che a Milano smista i rifiuti?

Nunzia De Girolamo, dopo il grande successo di Estate in Diretta al fianco di Gianluca Semprini, è pronta a tornare in tv con il suo programma “Ciao Maschio” della seconda serata del sabato di Rai 1. Ma per lei bolle in pentola anche un nuovo format di prima serata. Un progetto ancora top secret mabche tra una manciata di settimane verrà reso pubblico.

Il loro amore lo hanno vissuto molto sotto i riflettori l'attore Alex Belli e la showgirl Delia Duran. Da Temptation Island Vip al famoso triangolo al Grande Fratello, la coppia ha resistito a tutto e ora sognerebbe un passo avanti. Alex e Delia sognano di allargare la famiglia, vorrebbero diventare genitori. Nell'attesa Belli parteciperà a un nuovo reality in onda su Amazon Prime.

La scorsa stagione ha debuttato in giuria a "Io Canto" convincendo il pubblico. Fabio Rovazzi ha convinto anche i dirigenti Mediaset che hanno deciso di puntare su di lui. Oggi è in grado di svelare che il cantante e youtuber ha firmato con Mediaset un contratto di esclusiva che prevederà diversi progetti. Un buon momento per Rovazzi che si gode anche l'amore con Lucia Pizzuti con cui è sbarcato sul tappeto rosso dell'ultima edizione della Mostra cinematografica del Festival di Venezia.

Heather Parisi è risbarcata in Italia nei giorni scorsi. La showgirl, spesso nel mirino sui social per le sue posizioni poco popolari, ha infatti rimesso piede nel nostro Paese per sedersi, a suon di euro, sulla poltrona di Silvia Toffanin a "Verissimo". Non il suo unico impegno in questa trasferta : Heather ha anche indossato nuovamente le scarpette da ballo. Il motivo ? Ha tenuto uno stage per gli alunni di una scuola di ballo di Settimo Milanese. Parisi ha badato al sodo: un "pacchetto" variegato di prestazioni professionali e profumatamente retribuite.

Dopo la reunion sanremese dello scorso anno continua la collaborazione artistica tra J Ax e Dj Jad. Per la gioia dei fan degli Articolo 31, tra qualche settimana lanceranno sul mercato un nuovo progetto musicale. Dodici tracce originali, raccolte in un un nuovo album, che li vedrà anche impegnati in numerose e collaborazioni: da Geolier a Jake La Furia ai Pinguini Tattici Nucleari. Di Fedez, per ora, ancora nessuna traccia....

