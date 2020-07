BELEN MEDITA VENDETTA - DITE A DE MARTINO DI TOCCARSI PRIMA DI LEGGERE LA STORY DELLA SHOWGIRL: "CHI TI HA TRADITO, VERRÀ TRADITO A CHI TI HA FATTO SOFFRIRE, VERRÀ FATTO DI PEGGIO" - INTANTO SI CONSOLA PUBBLICANDO FOTO IN TOPLESS DALLA SUA CASETTA DI IBIZA, DOVE È ARRIVATO IL NUOVO BOYFRIEND, L’IMPRENDITORE NAPOLETANO GIANMARIA ANTINOLFI – LA MADRE DI LUI PARLA DEL TRIANGOLO SVELATO DA DAGOSPIA E CONFERMA LA VERSIONE DI DAYANE MELLO: “SI SONO FREQUENTATI QUALCHE SETTIMANA, POI È ARRIVATA BELEN. GIANMARIA HA CAPITO CHE…”

LA STORY DI BELEN RODRIGUEZ SUL TRADIMENTO

Karma

Chi ti ha tradito, verrà tradito, A chi ti ha mentito, mentiranno, chi ti ha illuso, verrà illuso, chi ti ha offeso, verrà offeso, A chi ti ha fatto soffrire, verrà fatto di peggio. Perché sono cosi le regole del gioco.

1 – BELEN RODRIGUEZ SOLA? NIENTE AFFATTO: ECCO CON CHI VIENE "PIZZICATA" A IBIZA

Francesco Fredella per www.liberoquotidiano.it

Alfonso Signorini colpisce ancora. Una vera bomba. Il suo settimanale “pizzica” Belen Rodriguez a Ibiza. Non è sola nella grande casa con piscina e giardino. C’è anche Gianmaria Antinolfi, il 40 enne che ha rapito il suo cuore. E se fino a ieri qualcuno pensava che fosse sola sull’isola, adesso arriva la smentita: le foto di “Chi” che ritraggono Belen, Gianmaria e Santiago (il figlio nato dal matrimonio tra la Rodriguez e De Martino).

belen e gianmaria antinolfi a ibiza

Tutti e tre appassionatamente. Belen mette la parola fine al matrimonio con Stefano De Martino. Lo fa per la seconda volta dopo quel ritorno di fiamma durato un anno. Domani in edicola con Chi tutte le foto esclusive. Tra pochi giorni a Ibiza arriveranno pure Jeremias (con la nuova fiamma Deborah Togni) e Cecilia (con Ignazio Moser). Il “clan Rodriguez” - come dicono i fan - al gran completo.

2 – BELEN RODRIGUEZ E GIANMARIA ANTINOLFI, PARLA LA MAMMA: «STORDITA DAL VORTICE IN CUI È FINITO. MI DOMANDO COME FINIRÀ»

Da www.ilgazzettino.it

Le foto di Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi, il suo nuovo fidanzato, hanno fatto velocementeil giro del web. Ora, a raccontare il primo incontro fra i due arriva la mamma dell’imprenditore, Esmeralda Vetromile.

belen rodriguez a ibiza tutta nuda a ibiza

Per ora Belen sta trascorrendo le vacanze a Ibiza assieme a degli amici e Santagio e l’imprenditore è misteriosamente assente, ma la mamma intanto spiega di essere stata un po’ un cupido fra i due. L’occasione del primo incontro infatti è stata la festa di compleanno di Gianmaria che si è tenuta a Capri, organizzato da Esmeralda, che sapeva della presenza della showgirl argentina fra gli invitati: “Ho curato io l’organizzazione di quella festa – ha spiegato in un’intervista a “DiPiù” - Conoscevo tutto, dal menù alla scelta della musica nelle sale. Sapevo pure che ci sarebbe stata anche Belen (…) Ha ballato, cantato, era a suo agio”.

belen rodriguez gianmaria antinolfi

Ora è un po’ preoccupata per il figlio, data l’importanza mediatica di Belen: “Diciamo che sono un po' stordita dal vortice in cui è finito Gianmaria. Mi domando come finirà”.

Infine, convalida la versione di Dayne Mello, secondo cui l’imprenditore avrebbe cominciato il corteggiamento alla Rodriguez mentre era ancora fidanzato con lei: ”Si sono frequentati per qualche settimana, poi è arrivata Belen. Quando Gianmaria ha saputo che avrebbe passato qualche giorno a Capri si sono visti e lui ha capito che tra loro stava nascendo qualcosa. Ha lasciato Dayane immediatamente”.

