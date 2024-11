BELIN, BELEN: UNA CHE GLI UOMINI LI HA MANDATI AL MANICOMIO – LA SCIO-GIRL ARGENTINA RIVELA TUTTE LE FOLLIE CHE I SUOI EX HANNO FATTO PER LEI: “MI HANNO SCRITTO POESIE E CHI HA CANTATO SERENATE, C'È CHI HA DORMITO FUORI DALLA PORTA SOPRA LO ZERBINO PER UNA NOTTE QUALCUNO CHE HA GIURATO DI ASPETTARMI PER TUTTA LA VITA. NESSUNO, PERÒ, È MAI STATO COSÌ CORAGGIOSO DA…”

Estratto da www.corriere.it

Non è difficile credere che molti uomini abbiano perso la testa per Belen Rodriguez . E la showgirl è tornata a parlare dei suoi ex e lo ha fatto nello spot di «Amore alla prova», il programma da lei condotto, in onda da mercoledì 20 novembre in prima serata su Real Time. Per lanciare la nuova trasmissione ha svelato alcuni retroscena sulle sue relazioni passate, senza mai fare nomi diretti.

Ha detto nello spot: "Mi hanno scritto poesie e chi ha cantato serenate, c'è chi ha dormito fuori dalla porta sopra lo zerbino per una notte intera e c'è anche qualcuno che ha giurato di aspettarmi per tutta la vita. Nessuno, però, è mai stato così coraggioso da affrontare una prova d'amore così grande. Noi seguiremo quattro coppie in crisi pronte a mettere il loro amore alla prova". […]

