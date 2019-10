BELIN BELEN! “SONO INNAMORATA DELLA VITA”; "E GRAZIE AL CA**O NON FAI NIENTE TUTTO IL GIORNO”, LA SCIO’GIRL ARGENTINA INFILZATA DAGLI HATER SU INSTAGRAM - “ANCHE A NOI PIACE LA TUA VITA”, E ANCORA “A CHI NON PIACEREBBE CON I MILIARDI E A NON FARE UNA MAZZA TUTTO IL GIORNO?!?”

Ludovica Marchese per il Giornale

belen

Per Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembra proprio che le vacanze non finiscano mai. Che forse la coppia da poco riunita voglia recuperare tutto ciò che si sono persi a causa della lontananza? Sta di fatto che i due, negli ultimi tempi, stanno trascorrendo sempre più tempo insieme, dando prova a chi li segue da sempre del feeling che li unisce, anche e soprattutto fisico.

Nelle ultime ore, però, ad attirare l’attenzione degli spettatori non sono tanto le foto di famiglia, bensì uno scatto di Belen che, seduta sulla prua dello yacht che la coppia ha regalato al piccolo Santiago, guarda al tramonto della Costiera Amalfitana che le si apre davanti in tutta la sua bellezza. Ad accompagnare il post, la didascalia: “Sono innamorata della vita”.

belen

Lo scatto conquista il pubblico con quasi 150mila like a altrettanti commenti. Alcuni utenti, però, ritengono fuori luogo la descrizione che Belen ha scelto per il post. “E grazie al c***o, non fai niente dalla mattina alla sera”, “A chi non piacerebbe in barca?”, “Anche a noi piace la tua vita”, “Beata te!” e ancora “A chi non piacerebbe con i miliardi e a non fare una mazza tutto il giorno?!?”, si legge tra i tanti commenti.

Infine, non passa certo inosservato il fatto che sotto all’asciugamano Belen non indossi nulla e, leggendo tra i commenti, sembra proprio che sia in corso una gara di bellezza tra le meraviglie del tratto di costa campana e le forme sinuose della showgirl argentina ormai italianizzata.

