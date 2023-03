22 mar 2023 19:08

BELIN, BELEN! – BELEN RODRIGUEZ RASSICURA I FOLLOWER, PREOCCUPATI PER IL SUO STRANO SILENZIO, FACENDO QUELLO CHE SA FARE MEGLIO: PUBBLICARE UNA FOTO IN TOPLESS! LO SCATTO ARRIVA DAL CAMERINO, DOVE LA CONDUTTRICE POSA DAVANTI ALLO SPECCHIO CON L’ABITO CALATO PER FAR VEDERE LE TETTE – TORNATA ALLE “IENE”, HA SPIEGATO I MOTIVI DELLA SUA ASSENZA PER UNA PUNTATA: “HO AVUTO BISOGNO DI FERMARMI PER…”