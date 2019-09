BELIN, BELEN – DALLA NOTTE DELLA TARANTA A CASTROCARO, IN CONDUZIONE LA SHOWGIRL E IL MARITO STEFANO DE MARTINO NON FUNZIONANO – SPECCHIA: "UNA IDEA NON BRILLANTE, QUELLA DI MESCOLARE DUE MEZZI TALENTI: IN TV, COME SPESSO IN POLITICA, LA SOMMA NON FA IL TOTALE - IL PROBLEMA NON È BELEN MA CHI CE L'HA MANDATA. ANCHE NEL FULGORE DEL GOSSIP, VA FATTA UNA SELEZIONE" - VIDEO

Per #Castrocaro2019 non poteva mancare il memorabile tango di Belen Rodriguez e @ste_demartino ??? pic.twitter.com/gnP9DEp8JJ — Rai2 (@RaiDue) 3 settembre 2019

Francesco Specchia per Libero Quotidiano

stefano de martino belen

Nel lontano 2009 scrissi, parlando di Belen, di quanto fosse difficile discettare del nulla, anche se si trattava di un nulla simpaticissimo con tette rifatte e sex appeal indiscusso. Era l' anno in cui la stella di Belen avrebbe dovuto stagliarsi - secondo i suoi estimatori - in tutta la sua grandezza nel cielo dello spettacolo italiano, il settimanale Gente ci fece una copertina.

Sono passati 10 anni, ancora siamo in attesa dell' esplosione del talento di Belen. Intanto, di comparsata in comparsata, cambiando fidanzati, agenti e stile di vita, l' ex ragazza-prodigio è passata alla conduzione del Festival di Castrocaro (Raidue, mercoledì) rimanendo investita da uno share del 5.5%, pari a 1.009.000 spettatori, battuto dalla replica di Scusate se esisto del 14.1% e dalla Verità sul caso Harry Quebert, 12, 5%.

stefano de martino belen

La novità epocale, nell' unire astutamente gossip e tv, era che Belen conducesse con l' ex marito Stefano De Martino col quale s' era ricongiunta: un afflato all' Al Bano e Romina, diciamo, ma con meno expertise. È andata com' è andata: a parte un tango bollente, un fiore di gaffes in diretta (una canzone di Alex Baroni spacciata per inedito di Riad), conduzioni rigidissime in palissandro, e la presidentessa della giuria Simona Ventura che rubava la scena ai due in modo imbarazzante.

belen de martino

Non sono bastate le effusioni dell' amore ritrovato, le foto «rubate» su Chi, la notizia di un matrimonio-bis anticipato da una girandola di pettegolezzi via web. Insomma, una idea non brillante, quella di mescolare due mezzi talenti col racconto della nazione: in tv, come spesso in politica, la somma non fa il totale, diceva Totò. E tra l' altro c' era il precedente della co-conduzione Belen e consorte alla Notte della Taranta, sempre in diretta su Raidue in cui il critico musicale Gino Castaldo ha fatto la parte del leone e il dinamico duo quella dei passanti.

Il commento più magnanimo era stato: «Ma dopo 10 anni di conduzione è mai possibile che la Rodriguez non abbia ancora imparato a presentare? Se ci aggiungiamo De Martino il disastro è completo». E non che avesse torto.

belen de martino

Ma il problema non è Belen, ragazza professionalmente solida rispetto a molte altre sgallettate che bazzicano la tele. Il problema è chi ce l' ha mandata. Non dico di dover scegliere tra le teste e le tette, per carità. Ma qui, anche nel fulgore del gossip, va fatta una selezione...

