BELLA DE MAMMA - DEVA CASSEL-BELLUCCI (16 ANNI) DEBUTTA SULLA COPERTINA DI ''ELLE'' E LA MADRE MONICA SI EMOZIONA: ''C'ERA UNA VOLTA UNA BIMBA…POSSA LA VITA PROTEGGERTI, AMORE MIO''. DI LEI AVEVA DETTO: ''CI SONO DONNE CHE STANNO BENISSIMO SENZA BAMBINI, MA CIÒ CHE MI DÀ VALORE SONO LE MIE FIGLIE. SONO QUI PER AMARLE. QUESTO AMORE, NE SONO CONVINTA, DÀ SOLIDITÀ ALLA VITA. LE MIE FIGLIE SONO LE RISPOSTE A TUTTE LE MIE DOMANDE'' - INVECE IL PADRE VINCENT SCRIVE…

Silvia Gigli per www.quotidiano.net

deva cassel

Cuore di mamma. Monica Bellucci, favolosa cinquantaseienne, icona mondiale della bellezza italiana, muore di gioia alla vista della primogenita Deva, nata nel 2004 dall’unione con l’attore francese Vincent Cassel con il quale ha avuto anche la decenne Léonie, sulla sua prima copertina. Proprio come accadde alla celeberrima madre, Deva (il cui nome deriva dal sanscrito “divino, celeste”) debutta sulla prima pagina di Elle Francia vestita di nero e pois bianchi, la vita strizzata da un corsetto nero, lo sguardo intenso e vagamente strafottente che ricorda il padre e il tipico broncio alla Bellucci.

Per la sedicenne, che ormai da un anno si cimenta con il mondo della moda e che si mostra particolarmente schiva sui social media, la mamma Monica ha parole commosse che scrive sul suo profilo Instagram: "C’era una volta una piccola bambina... Il tempo corre così veloce! Possa la vita proteggerti amore mio". Monica in una recente intervista ha detto con chiarezza di non aver paura della vecchiaia: "Non vedo l’ora di diventare nonna: se una delle mie figlie avesse un bambino molto presto sarei prontissima ad allevarlo. Mi dà molta forza pensare alla vecchiaia senza tristezza". Una dichiarazione che stride non poco con lo stereotipo, veicolato da imperituri successi hollywoodiani come Mammina cara in cui emerge la figura paranoica della celebre attrice Joan Crawford, prototipo della madre gelosa della gioventù della figlia. Così come fu costellato da litigi e incomprensioni il rapporto tra l’usignolo Judy Garland e l’altrettanto celebre figlia Liza Minelli.

deva e vincent cassel

Storie d’altri tempi, se è vero come pare che oggi mamme ancora bellissime e famose come Kate Moss, Vanessa Paradis e Cindy Crawford benedicono e sostengono con amore le scelte delle figlie che percorrono le loro stesse orme. La Bellucci, in particolare, pare abbia un rapporto particolarmente intenso con le sue ragazze. Pochi mesi fa, in piena pandemia, l’attrice, da sempre parca in dichiarazioni sulle sue bambine, ha rivelato a Madame Figaro alcuni particolari del sentimento che la lega a Deva e Léonie: "Non c’è una regola che valga per tutti. Ognuno fa come vuole, ciò che dico è valido solo per me. Ci sono donne che stanno benissimo senza bambini, ma ciò che mi dà valore sono le mie figlie. Sono qui per amarle. Questo amore, ne sono convinta, dà solidità alla vita. Le mie figlie sono le risposte a tutte le mie domande. È stato quando sono nate che ho capito la mia ragione di essere su questa Terra".

deva cassel su elle

E papà Cassel? Non sembra un caso che l’ultimo scatto sul suo profilo Instagram sia un intenso faccia a faccia in bianco e nero con la primogenita Deva con la scritta "Congratulazioni, amore mio". Cassel, 53 anni, che dalla seconda moglie Tina Kunakey (23 anni) ha avuto la piccolissima Amazonie, ha trascorso l’intera pandemia vicino alle figlie e alle loro madri sulla Costa Basca. Segno di un amore forte che unisce questa bellissima famiglia allargata. Che non si vergogna di commuoversi per i primi successi della magnifica Deva.

deva cassel e monica bellucci deva cassel con il fidanzato

deva cassel e monica bellucci deva cassel con il fidanzato deva cassel bellucci con la copertina di elle