Maria Giulia Comolli per “Chi” - Estratti

michelle hunziker 34

Michelle Hunziker, 47 anni, e il ballerino Andrea Cavalieri giocano a buttarsi in acqua, al largo dell’isola dell’arcipelago della Maddalena, sotto gli occhi diveriti degli altri amici. A ds., Michelle, seguita da Cavalieri, esce dall’acqua dopo il tuffo e mostra un lato B da 20enne. A sin., la scorsa settimana fotografata da “Chi” a Forte dei Marmi (Lucca) con un altro amico palestrato.

Giusto il tempo di fotografarla a Forte dei Marmi con le figlie e un gruppo di amici la settimana scorsa (“Chi” n. 23) e di lì a poco filmarla sul Monte Generoso, al confine tra Italia e Svizzera (le sue due patrie), per l’Instagram di “Chi” (@chimagazineit), e l’ir l’irrefrenabile Hunziker ci sorprende – anzi, si fa sorprendere dai nostri obiettivi – in uno scenario diverso. Eccola che si tuffa nel mare della Costa Smeralda.

MICHELLE HUNZIKER

Stando alle voci locali, Michelle ha fatto una toccata e fuga in Sardegna per cercare una casa per le vacanze estive e avrebbe soggiornato a casa di amici per poi uscire in barca. Prima un bagno all’isola di Mortorio, con tuffi di testa ammiratissimi dai suoi follower come il fisico che a 47 anni in bikini rivaleggia con quello delle ventenni.

Poi un pranzo a terra, al Tartarughino di Porto Rotondo, per poi rientrare alla volta di Cala di Volpe. Con lei un gruppo di amici, come la scorsa settimana a Forte dei Marmi. Tra questi c’è lo scultoreo ballerino Andrea Cavalieri, che la scorta nei tuffi dal gommone sotto gli occhi divertiti del resto della compagnia. Cavalieri, che

in queste settimane abbiamo visto in tv nel corpo di ballo del programma L’Acchiappatalenti, è anche coprotagonista di un post di Michelle molto commentato: sulla sabbia di una spiaggia sarda, con in sottofondo il brano Time of My Life, Michelle e Andrea rifanno la celebre scena di Dirty Dancing, con lei che salta tra le braccia di lui come nel 1987 Baby-Jennifer Grey con Johnny-Patrick Swayze. Facile, per i fan, fare due più due.

scotti hunziker striscia

La conduttrice di Io Canto Family risulta ufficialmente single, da quando non c’è più al suo fianco l’osteopata Alessandro Carollo. In realtà quello con il ballerino di Raiuno sembra, al di là della citazione romantica del film Anni 80, un rapporto più cameratesco che sentimentale: oltretutto con loro ci sono altri amici.

Quello che risulta indiscutibile è però che la supergiovane Michelle sia sempre più spesso circondata da palestrati i cui muscoli non possono passare inosservati. E se un anno fa, sempre in Sardegna, la associavamo a un quadretto familiare con le sue bambine Sole e Celeste Trussardi, la primogenita Aurora Ramazzotti, il genero Goffredo Cerza e il nipotino Cesare Augusto...

michelle hunziker

ecco, le immagini di questi ultimi giorni restituiscono una Hunziker single e molto più attiva, anche nella scelta degli accompagnatori, che sono uno più scolpito dell’altro quanto a bicipiti e addominali. Scriviamo “giorni”, ma si è trattato di poco più di 24 ore, un vero mordi e fuggi, come ha fatto sapere lei stessa. “Gratitudine. Un giorno, ma vissuto a pieno”, ha scritto a commento della foto del tuffo accompagnata da uno “Splash” a caratteri cubitali.

E poi? Negli stessi giorni dell’andirivieni Versilia-Svizzera-Sardegna, c’è stato anche il tempo per l’evento

Goovi (il suo brand di integratori, cosmetici e make-up) a Milano, con sessioni di allenamento live. Goovi sta per “good vibrations” e buone vibrazioni sono quelle che vuole trasmettere e che si vuole godere al cento per cento. Probabilmente anche in amore, sebbene come detto sopra il rapporto con Cavalieri (che su Instagram definisce “My private dancer” aggiungendo una faccina che ride) sembri amichevole...

