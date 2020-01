BELLA PORCELLA – LA SFILATA HOT DI BELLA HADID A PARIGI: APPARE IN PASSERELLA SENZA REGGISENO PER ALEXANDRE VAHUTIER. INDOSSAVA UN COMPLETO GESSATO BIANCO, MA NESSUNO HA GUARDATO L’ABITO - SOTTO LA GIACCA SI VEDEVA PRATICAMENTE TUTTO… - VIDEO + FOTOGALLERY

Elisabetta Esposito per www.ilgiornale.it

bella hadid in alexandre vauthier paris fashion week 2020 14

Bella Hadid sfila in passerella a seno nudo. Come riporta il DailyMail, la top model è apparsa senza reggiseno durante la sfilata per la collezione di alta moda primavera-estate 2020 di Alexandre Vahutier, indossando un completo gessato bianco: sotto la giacca però, risultava più che evidente la mancanza della lingerie.

bella hadid in alexandre vauthier paris fashion week 2020 15

Non si tratta di una scelta dalle motivazioni sexy, tuttavia: la modella ha messo in questo modo in risalto il capo indossato, completamente senza accessori, per non distogliere l’attenzione dal tessuto. Anche il trucco sfoggiato era naturale e Bella ha raccolto i capelli in una coda. Hadid ha poi continuato a sfilare con un abito più elegante dai toni pastello, sfoderando come sempre il suo incredibile fascino.

bella hadid prima e dopo il chirurgo bella hadid in alexandre vauthier paris fashion week 2020 11

bella hadid in alexandre vauthier paris fashion week 2020 10

Tra le colleghe in passerella ci sono state Eva Herzigova e Joan Small, mentre nel pubblico ha fatto capolino la modella e attrice italiana Monica Bellucci. È ila settimana della moda di Parigi e, naturalmente, moltissime tra le personalità del mondo dello spettacolo si danno convegno per scoprire le ultime novità in fatto di tendenze della moda.

In questi giorni la modella ha parlato spesso della sua alimentazione. Bella ha rivelato infatti di sentire il bisogno di riprendere la sua routine di allenamento, a causa di alcuni pasti fuori dall’ordinario. Pare che Hadid adori il cibo ma, durante il periodo delle sfilate, finisce per essere stressata, avere poco tempo e mangiare quindi pizza e panini. Così sta cercando di mettersi a dieta, fare più esercizio e cercare di mangiare in modo più sano.

bella hadid in alexandre vauthier paris fashion week 2020 12

bella hadid in alexandre vauthier paris fashion week 2020 13

Sul fronte sentimentale, Bella Hadid è invece al momento single. Dopo che è finita la sua storia d’amore con il cantante The Weeknd lo scorso agosto, pare che la coppia abbia iniziato a pensare ai propri progetti lavorativi, decidendo infine di separarsi. I fan sperano però che i due tornino insieme, anche se è una possibilità molto remota al momento: entrambi si stanno concentrando sui propri progetti artistici.

Hadid proviene da una famiglia molto coinvolta da sempre nel mondo della moda. La madre Yolanda è a sua volta una top model, così come la sorella Gigi, anche lei presente alla Paris Fashion Week in questi giorni.

