17 dic 2019 11:29

IL BELLO DELLA DILETTA – A ‘LIVE NON E’ LA D’URSO’ CATERINA COLLOVATI ATTACCA LA LEOTTA: “NON C’È BISOGNO DI ESIBIRE LA QUINTA DI SENO. NON DIVENTIAMO COMPLICI DEI MASCHILISTI CHE CI CONSIDERANO SOLO COME OGGETTI. COMBATTO CONTRO L’OGGETTIVAZIONE DEL CORPO DELLA DONNA” (L’OGGETTIVAZIONE?OH LA MISERIA…) - LA PRECISAZIONE DI GIORGIA ROSSI ('SPORTMEDIASET'): "DILETTA NON È UNA GIORNALISTA SPORTIVA MA UNA CONDUTTRICE. LEI È LIBERA DI" – VIDEO