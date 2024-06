UNA BELVA INGIOIELLATA – VI RICORDATE DEI COSTOSISSIMI GIOIELLI SFOGGIATI A “BELVE” DA FRANCESCA FAGNANI? LA GIORNALISTA E' FINITA NEL MIRINO DI “STRISCIA LA NOTIZIA” E IL CASO E' ARRIVATO SUL TAVOLO DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI DEL LAZIO, CHE ORA L’HA SANZIONATA CON UN “AVVERTIMENTO” – FAGNANI È STATA ACCUSATA DI VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 10 DEL TESTO UNICO DEI DOVERI, CHE VIETA AI GIORNALISTI DI “PRESTARE NOME, VOCE E IMMAGINE PER INIZIATIVE PUBBLICITARIE” – LEI SI È SEMPRE DIFESA PARLANDO DI GIOIELLI PRESTATI, MA…

Estratto dell'articolo di www.professionereporter.eu

francesca fagnani 2

Il Consiglio di disciplina dell’Ordine dei giornalisti del Lazio ha sanzionato Francesca Fagnani con un “avvertimento”. Ha indossato gioielli di un noto marchio durante la sua trasmissione tv [...]

E’ stata la trasmissione tv di Canale 5 “Striscia La Notizia” a puntare i riflettori sugli orecchini indossati dalla giornalista nel suo programma “Belve” (Rai 2). Il presidente dell’Ordine dei giornalisti del Lazio, Guido D’Ubaldo, l’ha segnalata al collegio di disciplina. Anche il Codacons ha presentato un esposto per fare luce sulla vicenda.

francesca fagnani striscia 3

La giornalista è stata accusata di violazione, in particolare, dell’articolo 10 del Testo unico dei doveri, che vieta ai giornalisti di “prestare nome, voce e immagine per iniziative pubblicitarie”. Sono consentite soltanto, “a titolo gratuito e previa comunicazione scritta all’Ordine di appartenenza, prestazioni per iniziative pubblicitarie volte a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali”.

francesca fagnani

L’episodio che vede coinvolta Fagnani è simile a quello di cui fu protagonista Lilli Gruber, anche lei sanzionata con l’avvertimento per aver indossato ripetutamente a “Otto e mezzo” gioielli di una costosa marca.

Fagnani in un’intervista a Vanity Fair (maggio 2023) e ritrasmessa da Striscia la notizia ha ammesso di indossare degli orecchini riconducibili a un marchio.

francesca fagnani e i gioielli di pasquale bruni 9

Secondo lei, però, non c’è nessuna violazione [...]: “Tutte le giornaliste in conduzione indossano abiti e gioielli prestati”, ha detto poi ai microfoni di Striscia. “[...] Se io avessi un indebito guadagno, se ricevessi anche solo una lira e fossi contrattualizzata con questi brand, come lo sono tantissimi, anche giornalisti professionisti, allora ci sarebbe un problema. Io restituisco i gioielli la sera stessa, non compare il brand nei titoli di coda e non ho nessun contratto con loro”.

francesca fagnani e i gioielli di pasquale bruni 8

Fagnani è stata ascoltata dal Consiglio di disciplina e ha pacatamente spiegato le sue ragioni. Secondo il Consiglio di disciplina si tratta comunque di una forma di pubblicità occulta.

Il Presidente D’Ubaldo ha invitato Fagnani a fare i nomi dei “tantissimi giornalisti professionisti contrattualizzati con i brand”: “Se lei sa che esistono situazioni di questo genere forse è bene che ce le segnali”.

