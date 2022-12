11 dic 2022 19:54

BENIGNACCIO-STRACULT! “SILVIONE, PERCHÈ NON MI PIGLI MALEDETTO?” - ADESSO BENIGNI E' ECUMENICO, INCONTRA PAPA FRANCESCO PER DONARGLI UN COFANETTO CON IL SUO ULTIMO SPETTACOLO IN CUI INTERPRETA SAN FRANCESCO MA PER RIVEDERE IL VERO "ROBERTACCIO", GODETEVI LA GAG ALLA SERATA DEI TELEGATTI DEL 1987 - “MI PIACE PROPRIO FISICAMENTE, SILVIONE. PERCHÉ NON DIVENTIAMO GAY? MIKE BONGIORNO, VIENI ANCHE TE E SI FA UN BEL MENAGE A TROIS. SILVIONE, LO VORREI BACIARE PROPRIO NELLA BOCCA…” - VIDEO