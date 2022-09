BENVENUTI AL CUL-CUL-CLAN! - POLVERIZZATA LA BARRIERA DELLA CHIAPPA, SEDERE È POTERE! L'ANNUNCIA QUIRINO CONTI: “ESSENDO L’INGUINE ORMAI FUORI GIOCO, CI SI AVVIA VERSO UNA SESSUALITÀ PACATA E ORMAI SOLO POSTERIORE. TANTO SUI RED CARPET CHE NELLA VITA, UNA SOLA CERTEZZA DEMOCRATICA: SCHIENA E FONDOSCHIENA UGUALI PER TUTTI. COME NON NOTARE IN PROPOSITO L’OTTIMO DAMIANO DAVID DEI MÅNESKIN, QUINDI, A VENEZIA, L’INSOPPORTABILE TIMOTHÉE CHALAMET? NATICHE E SCHIENA IN CERCA D’AUTORE”

Quirino Conti

Quirino Conti per DAGOSPIA

Intanto che, non sapendo più a quale santo votarsi, anche le aziende più sussiegose e attendibili stanno versando copiosamente sangue e capitali per risolvere l’enigma di cosa davvero siano stati Gucci e il guccismo del tenebroso Michele, e di come poterne fare – mistero, questo, insondabile –, con un qualche consenso, un affare simile a quelli che con maggiore decenza si facevano con i morigerati imprimé dei floridi anni settanta-ottanta (Gianni Versace), non sarà, dunque, per pruriginosa attenzione che ci si soffermerà sul glorioso primato del posteriore nell’attuale, ridefinito “Corpo Stilistico”.

Culo - Jean Paul Gaultier

Insomma, assimilato il rivoluzionario pastiche degli stili inaugurato da Michele, su quali volumi corporali questo darà il meglio di sé?

Al femminile: una volta consumati a tutte le ore i décollété più inusitati – meglio se sciatti e con occasionali fuoriuscite dei capezzoli dal polimorfo contenitore –, con un punto vita ormai quasi diciottesimo secolo, per shorts, mutande e pantacollant tutti concentrati sul fondo natica (naturalmente con effetti variegati a seconda delle volumetrie delle porzioni posteriori).

IL CULO DI MICHELLE HUNZIKER OGGI

Luogo va ripetuto, ormai delegato per qualsiasi leadership diplomatica in ogni genere di sessualità. Essendo l’inguine ormai fuori gioco, almeno da quando, nel lontano 1950, un pantalone detto “alla caprese” – in realtà un pantalone “all’inglese” già nel sedicesimo secolo e “culottes” nel diciottesimo – addosso a Sophia Loren in vacanza non rivelava l’eccesso di un turgore pubico sbalzato come da Canova. Una sorta di turgida V stringatissima, in alcuni casi perfino naturalisticamente dettagliata.

DAMIANO DEI MANESKIN AGLI MTV VIDEO MUSIC AWARDS

Per i maschi: seppur giovani e aitanti, come testimoniano quei curiosi film girati a Ischia dall’onnipotente Rizzoli, dopo l’orrore di un sesso depositato da un lato (“A destra?... A sinistra?...” era la sommessa domanda del sarto di fiducia) e un cavallo progettato e realizzato in modo che quella specie di pendantif ciondolasse con la regolarità di un magnifico pendolo svizzero, fu, da un lato il jeans (rovina della fertilità, secondo alcuni urologi) a costringere a un’indispensabile simmetria bilaterale dell’inguine e dall’altro l’invenzione degli slip – i celeberrimi Hom su tutti – a obbligare un volume centrale composto e finemente descrittivo.

damiano maneskin

E sempre in quell’epoca, l’uso di curiosi escamotage – sorta di sostituti delle antiche “braghette” – quali protesi di varia natura (ovatta, fichoux, kleenex ecc.), così da rendere quel paesaggio di suo amenamente collinare un autentico, iperscritto, monte di Venere.

Da qualche stagione, e soprattutto per l’avvento di Gucci, la distinzione si sta facendo sempre più netta. Goffi residui di giovanottismo vintage per noiosissimi boxer antiquariali: dunque, perdigiorno genere vitelloni con malfermi pendagli cascanti come un incerto mazzo di asparagi a rompere la perfetta armonia del perfettissimo Adamo. Rari, ma protervi, specie nella destra.

Quindi, jeans di ogni genere o pantalone classico con bell’inguine ordinato modello Achille Lauro: microscopico e in fondo consolatorio (questo più di sinistra o probabilmente anarchico, se non addirittura apolitico). Nei 5 Stelle, a seconda dei casi: senza una direttiva unitaria.

timothee chalamet 4

E così ci si avvia verso una nuova umanità versatile e rasserenata. Con ammassi e volumetrie in via di estinzione per disuso e una sessualità pacata e ormai solo posteriore. Equiparata, dunque, nei vari sessi. Tanto sui red carpet che nella vita, una sola certezza democratica: schiena e fondoschiena uguali per tutti.

Come non notare in proposito l’ottimo Damiano David dei Måneskin, quindi, a Venezia, l’insopportabile Timothée Chalamet? Natiche e schiena in cerca d’autore.

