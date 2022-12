BERGOGLIO PREFERISCE IL BISCIONE! – PAPA FRANCESCO SNOBBA DI NUOVO IL TG1 DI MONICA MAGGIONI E SCEGLIE CANALE 5 PER UNA INTERVISTA ESCLUSIVA PRE-NATALIZIA CON IL GIORNALISTA FABIO MARCHESE RAGONA. ERA GIÀ SUCCESSO A GENNAIO 2021, IN PIENA EMERGENZA COVID – DEL RESTO, LA VISPA DIRETTRICE DEL PRIMO TELEGIORNALE RAI HA INANELLATO UNA LUNGA SERIE DI GAFFE CON IL VATICANO – LA CENSURA DELLE PAROLE DEL SANTO PADRE CONTRO LE SPESE MILITARI E IL CASO DEL DOCUMENTARIO REGISTRATO SPACCIATO PER DIRETTA…

BERGOGLIO INTERVISTATO DA FABIO MARCHESE RAGONA PER CANALE 5

Ancora una volta Canale5 si aggiudica un'intervista esclusiva a Papa Francesco a svantaggio della Rai e del Tg1. Domenica 18 dicembre 2022, alle 20.35 sull'Ammiraglia Mediaset, andrà infatti in onda Il Natale che vorrei, un dialogo del Santo Padre con il vaticanista Fabio Marchese Ragona, che - da Casa Santa Marta, la residenza di Papa Francesco - tratterà i temi più caldi d’attualità, fra cui la guerra in Ucraina e la povertà sempre più dilagante in Italia.

Un incontro pre-natalizio e a distanza di pochi mesi dal decennale del pontificato di Papa Bergoglio che ricorrerà nel marzo 2023. Si tratta già della terza volta che il Papa concede un'intervista a Canale5, dopo l'esclusiva rilasciata al Tg5 del 10 gennaio 2021 in piena emergenza Covid-19 e dopo quella a Canale5 del 19 dicembre 2021 dal titolo Francesco e gli invisibili – Il Papa incontra gli ultimi. Come mai, anche quest'anno, Bergoglio non ha scelto la Rai e soprattutto non il Tg1 di Monica Maggioni?

Ricordiamo che qualche mese fa, lo scorso marzo, il Santo Padre fu di fatto "censurato" dal notiziario della Prima Rete quando durante l'udienza al Centro femminile italiano (Cif) definì "una pazzia aumentare la spesa per le armi al 2%", aggiungendo di essersi "vergognato".

A differenza del Tg2 allora diretto da Gennaro Sangiuliano e del Tg3 all'epoca diretto da Simona Sala che invece vi dedicarono un servizio ad hoc, nelle due edizioni successive alla suddetta udienza il Tg1 non menzionò minimamente le parole del Pontefice aspramente critiche della decisione del governo Draghi allora in carica. La scelta di Maggioni fu stigmatizzata da Avvenire e dall'allora Segretario della Commissione di Vigilanza Rai Michele Anzaldi, che definì la vicenda un "manuale della disinformazione".

Nell'aprile 2022, il mese successivo, per la sua intervista su Rai1 Papa Francesco non scelse di dialogare con il Tg1 bensì con Lorena Bianchetti. Poco prima di Pasqua, poi, Dagospia evidenziò una gaffe di Viale Mazzini smentendo una presunta diretta di Rai1 con il Santo Padre annunciata in pompa magna dalla Rai sui giornali. Il sito di Roberto D'Agostino, seguito poi da una nota ufficiale del Vaticano, svelò infatti che si trattava semplicemente della messa in onda di un documentario realizzato dalla Santa Sede e non di una diretta.

Malgrado la serata fosse curata da Rai Cultura, Maggioni s'inserì comunque e introdusse lei stessa il documentario. La serata fu un flop di ascolti.

E ora Papa Francesco torna nuovamente a preferire Mediaset alla Rai, e in particolare al Tg1, per un'intervista esclusiva pre-natalizia. Cosa ne pensa Monica Maggioni, già in ambasce per gli ascolti del Tg mattutino, ulteriormente compromessi dalla guerra a Fiorello, che ha spinto l'artista su Rai2 con ascolti record a discapito della Prima Rete?

