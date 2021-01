Giuseppe Candela per Dagospia

GIULIO BERRUTI

"Sarebbe arrivato il momento di sfoggiare il suo fisico da calendario sulle spiagge dell’Honduras, storica location del reality di Canale 5. Chi lo conosce sussurra che la proposta di matrimonio alla Boschi potrebbe arrivare proprio in diretta tv", ha scritto nei giorni scorsi il settimanale Nuovo ipotizzando la presenza di Giulio Berruti tra i concorrenti de L'Isola dei Famosi in partenza a marzo su Canale 5.

L'attore per mancanza di pose, ricordato per qualche nudo frontale e ruoli di secondo piano, è noto al pubblico (si fa per dire) perché fidanzato con Maria Elena Boschi, ex ministra e attuale capogruppo di Italia Viva alla Camera. Berruti non sembra aver preso bene l'indiscrezione, non per l'associazione al reality trash ma per il ruolo in questione: "Ci tengo a precisare che mi è stato chiesto di valutare la partecipazione all'isola dei famosi in qualità di coconduttore inviato, e non come concorrente. Sarebbe per me una bellissima esperienza, tuttavia temo non compatibile con gli impegni lavorativi negli USA. Perciò ringrazio Mediaset, Banjai (Banijay, ndr), la produzione esecutiva del programma, sperando in un'altra occasione", ha scritto sul suo profilo Instagram.

GIULIO BERRUTI DENTISTA

E il post, forse complice la dipartita di chi gli cura la comunicazione, si condisce con il finale contro la stampa: "Ps .Ottimi sceneggiatori questi giornalisti. #prestiamolialcinema". Il ruolo di concorrente una diminutio? Sul campo l'offerta di coconduttore inviato mica come un morto di fama qualunque. Lui che da concorrente aveva partecipato al talent show di Sky "Dance Dance Dance" e allo show del sabato sera di Rai1 "Ballando con le stelle".

GIULIO BERRUTI DENTISTA

E proprio come concorrente avrebbe dovuto partecipare al Grande Fratello Vip, come confermato dal conduttore Alfonso Signorini: “Giulio Berruti è un concorrente mancato, avevo parlato a lungo con Maria Elena Boschi ed entrambi erano entusiasti. Lui era, in effetti, impegnato con una serie tv su una piattaforma digitale americana che, però, aveva sospeso le riprese per il Covid e avrebbe dovuto riprendere a gennaio. All’ultimo è venuto fuori che, proprio per finire subito, si sarebbero spostati in Romania”. Proprio Dagospia aveva svelato il compenso proposto al fidanzato della Boschi: ben 200 mila euro, cifra rimasta nelle casse del Biscione. Tocca puntare sulla De Filippi: dovesse andar male c'è sempre Temptation Island Vip con la Boschi. O no?

