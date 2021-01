BEVI E GODI CON CRISTIANA LAURO - CIN CIN, LA MALEDUCAZIONE NEL VINO E’ SERVITA! LA CARRELLATA DI ORRORI: SERVIRE VINI SPUMANTI COL POLLICE INFILATO NEL FONDO CONCAVO DELLA BOTTIGLIA È TREMENDO! STAPPARE CHAMPAGNE FACENDO IL BOTTO È DA BURINI, SCIABOLANDO DA TRUZZONI, CON LA CARTA DI CREDITO È DA ARRESTO - INFILARSI NEL NASO L’INTERO TAPPO DEL VINO, AL FINE DI VERIFICARE CHE NON PRESENTI DIFETTI, FA SCHIFO - LA BOTTIGLIA DI VINO FINITA AL RISTORANTE NON SI RIBALTA NEL SECCHIELLO, È UNA CAFONATA TREMENDA…

Cristiana Lauro per Dagospia

sciabolate champagne

Capita spesso che l’apertura di una bottiglia di vino venga presa per un gesto figo e manchi di rispetto al valore sacrosanto di quel bendidio. Mi rendo conto che ristoranti, wine bar, mescite e via dicendo, siano un lontano ricordo (porca paletta, il settore è davvero alla canna del gas), ma quanta maleducazione avete visto in giro - anche a casa di amici o in altre situazioni conviviali - rispetto all’apertura e al servizio del vino?

Basti pensare alla quantità di luoghi comuni e sciocchezze che dilagano sul vino raccontato. Volan di bocca in bocca ed è un attimo che si traducano in gesti che sedimentano, calcificano e incancreniscono. Dopodiché ci vogliono generazioni per levarseli dai piedi!

tappo spumante

Signore e signori, la maleducazione è servita! Buttate un occhio a questa carrellata di orrori del vino.

- Servire vini spumanti col pollice infilato nel fondo concavo della bottiglia è tremendo! Quel culo di bottiglia serve ad altro e lo sanno bene i produttori.

- Stappare spumanti e champagne facendo il botto è da burini, sciabolando da truzzoni, con la carta di credito è da arresto in gatta buia! (Giuro che qualcuno lo fa, divertitevi su internet!)

- Infilarsi nel naso l’intero tappo del vino, al fine di verificare che non presenti difetti, fa schifo quanto fare il baciamano a una signora appiccicando le labbra e lasciando una striscia da lumaca.

sciabolate champagne

- La bottiglia di vino finita al ristorante non si ribalta nel secchiello, è una cafonata tremenda. I camerieri si accorgono da soli quando è il momento di chiedervi se ne gradite un’altra. Altrimenti fanno bene a cambiare mestiere.

- Roteare il vino nel bicchiere è utile per farlo ossigenare. Non ho detto frullare, ma semplicemente roteare. Nel frattempo abbiate cura delle camicie dei commensali.

- La Flûte è passata di moda, ma bere Prosecco nel calice da Borgogna è ridicolo.

- Non giocate a mosca cieca col vino perché in assaggio coperto anche i grandi esperti prendono toppe clamorose.

Potrei andare avanti per ore, ma mi fermo su un’ultima raccomandazione:

- non tutti i vini con le bolle sono dei Prosecco. E, comunque sia, smettete di chiamarlo prosecchino!

CRISTIANA LAURO CRISTIANA LAURO CRISTIANA LAURO RUTH MORANDINI ruth morandini e cristiana lauro 4 CRISTIANA LAURO RUTH MORANDINI 1 CRISTIANA LAURO 3 CRISTIANA LAURO RUTH MORANDINI 5 CRISTIANA LAURO RUTH MORANDINI CRISTIANA LAURO