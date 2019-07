BEVI E GODI CON CRISTIANA LAURO - IL VINO È PER TUTTI! IL SITO ‘INTRAVINO’ COMPIE 10 ANNI E RIPUBBLICA I DIECI ARTICOLI PIÙ LETTI, DAL PROSECCO CON IL MIGLIOR QUALITÀ-PREZZO AL TAVERNELLO, FINO AI GRANDI CHAMPAGNE A POCO PREZZO – IL DIRETTORE ANTONIO TOMACELLI: “ALLA FINE, SIAMO COME UN BUON BICCHIERE DI VINO: ANARCHICI, RIBELLI E UN PO’ CAZZARI”.

Il vino è per tutti, non solo per una cerchia di pochi eletti e ha bisogno di essere raccontato attraverso un linguaggio semplice. Non a caso gli articoli più visualizzati sull’argomento sono sempre quelli che seguono questo principio. Sarebbe bene anche ricordare che il vino è più vicino alla natura che non all’intelletto e che con meno seghe mentali potrebbe rientrare nel ruolo che gli compete, se solo ci levassimo dai piedi tutta quella retorica tronfia di chi vuol fare Socrate parlando di pane e salame.

Intravino è uno dei siti più seguiti sul mondo del vino e ha appena compiuto dieci anni. Per l’occasione ha ripubblicato i dieci articoli più letti e sono molto divertenti. Dai temi più nazional popolari a un approfondimento divulgativo che parla una lingua comprensibile a tutti. Si passa dal Tavernello - scambiato per un vino naturale - ai grandi Champagne a poco prezzo, fino al vino sfuso in damigiana.

Quasi 6.000 post pubblicati e oltre 77.000 interventi del pubblico più eterogeneo. Dalla figura più competente a chi non ha mai letto un libro sul vino e, forse, non ha mai letto un libro in vita sua. Diciamo che è un raro esempio di spazio anarchico ben gestito. “ Con qualche carota e tanti bastoni - spiega Alessandro Morichetti fondatore insieme ad Antonio Tomacelli, Andrea Gori e a Fiorenzo Sartore - in un confronto continuo fra teste e prospettive spesso molto diverse”.

Antonio Tomacelli - direttore di Intravino - a ruota libera: “Intravino compie dieci anni, la stessa età di pochi altri dinosauri come Facebook o Twitter. In rete è un tempo enorme ma non ci sentiamo vecchi perché abbiamo scoperto la formula dell’eterna giovinezza: dare spazio alle giovani leve che chiedono ogni giorno di diventare editor e raccontare il vino dal loro punto di vista. Noi le guidiamo discretamente, rimanendo un po’ distanti a guardare orgogliosi questa creatura sempre fresca ed attraente.

Non è facile se pensate che parliamo di uno degli argomenti più noiosi sulla faccia della terra, il vino, ed una delle malattie che affliggono la narrazione/critica del vino è il trombonismo causato dall’ego ipertrofico. Nella nostra redazione virtuale, invece, ci si scazza allegramente fino allo sfinimento.

Ne abbiamo scritti tanti in questi anni, dando voce all’onda naturale e ai piccoli produttori senza perdere di vista qualche vino da sogno ma sempre con la convinzione che “un altro vino è possibile”.

Perché alla fine, siamo come un buon bicchiere di vino: anarchici, ribelli e un po’ cazzari”.

10 ANNI DI INTRAVINO

Antonio Tomacelli per www.intravino.com

Girata la boa del decennale iniziano le celebrazioni che vi ammorberanno vacanze estive e natalizie. Iniziamo con una raffica di “post più letti” da levare il fiato ai quali seguiranno “i più belli” fino ad arrivare ai più commentati. Abbiamo in archivio circa 6.000 post immediatamente disponibili, fate un po’ voi.

1. Domande da panico: qual è il prosecco con il miglior rapporto qualità prezzo? – 62.000 letture

Una domanda all’apparenza banale ha scatenato centinaia di commenti ed è uno di quei post che diventano guida.

2. Manuali: come farsi il vino in casa in 22 facili mosse e vivere felici – 51.000 letture

Ogni anno, quando arriva l’autunno, il diagramma degli ascolti di questo post si impenna clamorosamente per poi calare verso gennaio.

3. Cose che stento a credere: Giordano vini inganna i clienti – 45.000 letture

Un must in cima ai desideri dell’algoritmo di Google. Provare per credere.

4. Comprare birra al supermercato: consigli per evitare il disastro – 36.000 letture

Abbiamo chiesto lumi ad un esperto per limitare i danni in caso di sete compulsiva.

5. Il vino della Lidl. Un assaggio di Amarone e Barolo, tanto per cominciare – 36.000 letture

Nessun editor è stato maltrattato durante la stesura di questo post.

6. Atlante ragionato dei migliori spumanti d’Italia. Una lista davvero completa, da Giulio Ferrari in giù – 32.000 letture

Un’altra guida imprescindibile ma questa l’abbiamo scritta noi

7. Portare il Tavernello alla Fiera dei Vini Veri per vedere l’effetto che fa. Perché lo fa, eh – 26.000 letture

Quando Alessandro Morichetti si diverte non ce n’è per nessuno. E i risultati furono strabilianti.

8. Alcol e calorie. Un’infografica ci dice quanto pesa sulla bilancia il nostro amore per il vino – 25.000 letture

L’angolo della salute, molto consultato prima della prova costume.

9. Belli e possibili. I migliori Champagne sotto i 30 euro (quasi una guida – parte prima) – 24.000 letture

Guida molto controversa ma molto apprezzata dai nostri lettori in cerca di bollicine “umane”.

10. 5 imprescindibili regole per scegliere il vino sfuso. Ovvero: cose che non avrei mai pensato di scrivere in vita mia – 21.000 letture

Non di solo vino imbottigliato vive l’uomo ma cosa scegliere per non passare l’inverno a bere aceto? Ce lo spiega Cristiana Lauro.

Molto letti anche questi post di servizio. Il primo raccoglie i post del nostro Bignami “Tutti dicono”, il secondo è la pagina in cui vi levate qualche curiosità su di noi.

