BIANCA BERLINGUER (5,4%) SUPERA FLORIS (4,5%) GRAZIE A UN'ORA DI INTERVISTA A SALVINI, CHE PURE LÌ CITA DE ANDRÉ - MARIO GIORDANO (4,6%) - LA CHAMPIONS SU CANALE5 SBANCA (20,5%), RAI1 OPPONE UN FILM-TV IN REPLICA (13,2%) - BENE 'IL COLLEGIO' (10,2%) E 'LE IENE' (10,8%)

Su Rai1 la replica di Luisa Spagnoli ha conquistato 2.776.000 spettatori pari al 13.2% di share. Su Canale 5 l’incontro di Champions League Juventus-Atletico Madrid ha raccolto davanti al video 5.329.000 spettatori pari al 20.5% di share. Su Rai2 Il Collegio ha interessato 2.352.000 spettatori pari al 10.2% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 1.769.000 spettatori (10.8%). Su Rai3 #CartaBianca ha raccolto davanti al video 1.208.000 spettatori pari ad uno share del 5.4%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 840.000 spettatori con il 4.6% di share. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.008.000 spettatori con uno share del 4.5%. Su TV8 Premonition ha segnato l’1.9% con 466.000 spettatori mentre sul Nove Tutte contro Lui ha catturato l’attenzione di 503.000 spettatori (2.1%).

Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.095.000 spettatori con il 19.1%. Su Canale 5 Striscina la Notizina registra una media di 4.223.000 spettatori con uno share del 16.9%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 4.3% con 1.149.000 spettatori. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.311.000 spettatori con il 5.1%. Su Rai3 That’s Amore ha appassionato 1.340.000 spettatori pari al 5.4% e Un Posto al Sole 1.722.000 (6.6%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.314.000 individui all’ascolto (5.2%) nella prima parte e 1.143.000 (4.3%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.688.000 spettatori (6.5%). Su TV8 Guess my Age piace a 557.000 spettatori con il 2.1% di share. Sul Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 584.000 spettatori con il 2.2%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti B&B sigla l’% con .000 spettatori.

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.610.000 spettatori (21.1%) mentre L’Eredità ha giocato con 5.056.000 spettatori (24.6%). Su Canale 5 Conto alla Rovescia segna 3.618.000 spettatori con il 18.1% di share (presentazione 2.549.000 – 15.6% di share). Su Rai2 NCIS ha raccolto 780.000 spettatori (4.1%) nel primo episodio e 1.167.000 (5.1%) nel secondo. Su Italia1 Studio Aperto Mag segna il 3.9% con 697.000 spettatori e CSI Miami ha totalizzato 722.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 Blob segna 1.078.000 spettatori con il 4.6%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 3.9% con 873.000 spettatori. Su La7 Little Murders ha appassionato 210.000 spettatori (share dell’1.2%). Su Tv8 4 Cuochi d’Italia fa compagnia a 468.000 spettatori (2.1%).

Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 945.000 telespettatori con il 17.8% di share; Su Rai1 La Prova del Cuoco ha raccolto 1.511.000 spettatori con il 13.5%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.436.000 telespettatori con il 17.6%. Su Canale5 Mattino Cinque ha informato 904.000 spettatori (16%) nella prima parte e 796.000 (16.3%) nella seconda. Su Rai 2 Tg2 Italia è visto da 165.000 spettatori (3.4%).

Su Italia 1 E’ quasi Magia Johnny ottiene un ascolto di 90.000 spettatori pari all’1.4% e The Mentalist piace a 166.000 spettatori (3.3%) nel primo episodio e a 217.000 (3.3%) nel secondo. Su Rai3 Agorà convince 532.000 spettatori pari al 9.4% di share; Mi Manda RaiTre si porta al 5.7% con 278.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Un Detective in Corsia registra 139.000 spettatori con share del %2.7. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 162.000 spettatori con il 3.5% nelle News e 269.000 (4.5%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 246.000 spettatori pari al 5%.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 La Prova del Cuoco ha raccolto 1.511.000 spettatori con il 13.5%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.436.000 telespettatori con il 17.6%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 366.000 spettatori con il 5.8% nella prima parte e 802.000 (7.8%) nella seconda. Su Italia 1 l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 1.188.000 spettatori con l’8.2%. Su Rai3 Tutta Salute è seguito da 333.000 spettatori (5.4%), Quante Storie si porta al 5.9% con 742.000 spettatori e Passato e Presente al 4.5% con 669.000 spettatori. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 167.000 spettatori con il 2.7% di share nella prima puntata e 255.000 (2.2%) nella seconda e La Signora in Giallo fa compagnia a 662.000 spettatori (4.6%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 442.000 spettatori con share del 7.3% nella prima parte, e 569.000 spettatori con il 5% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto 1.667.000 spettatori (12.2% di share) e Il Paradiso delle Signore piace a 1.553.000 spettatori (14%). La Vita in Diretta informa 1.912.000 spettatori con il 14.4% (presentazione 1.398.000 – 12.3%). Su Canale5 Beautiful appassiona 2.530.000 spettatori (16.8%), Una Vita ha convinto 2.462.000 spettatori con il 16.9% di share mentre Uomini e Donne si porta al 22.9% con 2.877.000 spettatori (Uomini e Donne Finale al 21.4% con 2.356.000 spettatori). Il Segreto sigla il 21.5% con 2.397.000 spettatori.

Pomeriggio Cinque si porta al 17.7% con 2.202.000 spettatori nella prima parte, al 17.9% con 2.547.000 spettatori nella seconda e al 13.8% con 2.116.000 spettatori nella terza, di breve durata. Su Rai 2 Detto Fatto ha convinto 663.000 spettatori (5.2%), Squadra Speciale Cobra 11 594.000 (5.3%) nel primo episodio e 704.000 (5.6%) nel secondo. Su Italia1 I Simpson intrattengono 1.002.000 spettatori (6.6%) nel primo episodio, 1.050.000 (7.1%) nel secondo e 966.000 (6.8%) nel terzo. Big Bang Theory diverte 747.000 spettatori (5.8%) e Magnum P.I. 396.000 (3.4%). Su Rai3 Il Commissario Rex ha fatto compagnia a 501.000 spettatori (4.3%) e Geo a 1.698.000 spettatori con il 12.2% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 1.123.000 spettatori con l’8.1%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 420.000 spettatori con il 3.5% e Tagadoc 214.000 (1.8%). Su TV8 Vite da Copertina piace a 201.000 spettatori (1.5%).

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta convince 756.000 spettatori con l’11% di share. Su Canale 5 l’Anteprima di The Irishman ha totalizzato una media di 600.000 spettatori pari ad uno share del 4.7%. Su Rai2 Battute? segna 553.000 spettatori con il 5.1%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna il 5.2% con 436.000 spettatori. Su Italia1 Trial & Error viene visto da una media di 506.000 ascoltatori con il 13.4% di share nel primo episodio e da 432.000 (13.4%) nel secondo. Su Rete4 Air America ha segnato il 3.6% con 150.000 spettatori.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.433.000 (22.7%)

Ore 20.00 5.469.000 (23.3%)

TG2

Ore 13.00 2.054.000 (15.1%)

Ore 20.30 1.917.000 (7.6%)

TG3

Ore 14.25 1.704.000 (11.8%)

Ore 19.00 2.246.000 (12%)

TG5

Ore 13.00 2.828.000 (20.5%)

Ore 20.00 4.732.000 (20.1%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.637.000 (14.5%)

Ore 18.30 1.032.000 (6.6%)

TG4

Ore 12.00 396.000 (4.5%)

Ore 18.55 691.000 (3.8%)

TGLA7

Ore 13.30 568.000 (3.8%)

Ore 20.00 1.254.000 (5.3%)