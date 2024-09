BIANCA BERLINGUER VA IN BIANCO CON MARIA ROSARIA BOCCIA MA VIENE SALVATA DA NONNA SILVI! AL POSTO DELL’INTERVISTA CON L’EX AMANTE DI SANGIULIANO, E’ ANDATO IN ONDA LO SHOW DELLA POPOLARISSIMA FOOD INFLUENCER DI 83 ANNI, CHIAMATA DALL’EMIRO PER CUCINARE IN QATAR – “IO INFLUENCER? L’UNICA INFLUENZA CHE CONOSCO È QUELLA CHE QUEST’ANNO NON HO FATTO, TIÈ – SE AVESSI CUCINATO AL G7 AVREI FATTO UNA MINESTRA CON TANTI FAGIOLI, COSÌ SAREBBERO CORSI TUTTI IN BAGNO - L’APPELLO SULLE PENSIONI MINIME: “NOI VECCHI CHE SI È FATTA L'ITALIA VORREMMO UN..."

Estratti da pordenonetoday.it

Conosco Mauro Corona e lo posso anche ammirare. Io e Mauro Corona siamo due opposti a lui gli garba il vino e a me garba l'acqua». Ha esordito così Nonna Silvi, 83 anni, toscana di Monte Spertoli, conquistando Mauro Corona e il pubblico di È sempre Cartabianca nella puntata di martedì 10 settembre con la sua genuinità e simpatia.

Bianca Berlinguer ha sottolineato come nonna Silvi abbia 83 anni e 3,5 milioni di follower su Instagram. «Io non so tenere nemmeno il telefono, c'è mio nipote che all'inizio mi ha filmato mentre litigavamo perché a me non piacciono i suoi tatuaggi. Poi è diventato un lavoro, mi tocca sempre fare da mangiare, o viene quella televisione, o viene quell'altra. E mi tocca far da mangiare», ha detto Nonna Silvi con inconfondibile accento toscano.

«Stamattina avevamo da fare per il nostro sito, nonnasilvi.com e avevamo da spedire un mare di crostatine per il nostro sito da cui spediamo in tutto il mondo», ha aggiunto descrivendo come sia cambiata la sua giornata da quando è diventata una nonna da 3 milioni di follower.

Nata in una famiglia con 7 fratelli, 5 donne e 2 uomini. Nonna Silvi era poverissima «la mi mamma non aveva una lira per far 2", a 14 anni mi spedirono a lavorare e ci andavo volentieri», ha detto.

«Andai a fare la stiratrice per 7 anni. Ci si alzava la mattina alle 7 con il ferro in mano», la sua è vita di sacrifici e lavoro, in cui ha dovuto affrontare la separazione dal marito.

Lo scorso aprile si è tolta l'incredibile soddisfazione di cucinare per l'emiro del Qatar a cui ha proposto sugo di carne, agnello, lasagne, schiacciata e crostata.

«Non conoscevo questa signora e me ne rammarico perché è di una simpatia, di un modo di esprimersi, quello naturale, senza fronzoli, che usa con le amiche e questo è il parlare che cattura la gente, perché si capisce che è una persona vera, non va a cercare il difficile, l'arzigogolo», le ha sorriso Mauro Corona.

«Noi vecchi che si è fatta l'Italia e fatichiamo ad arrivare a fine mese vorremmo un segno di buona volontà e che ce lo dessero tutti i nostri onorevoli. Se si levassero 3 mila euro al mese a fine anno sono miliardi. Loro dovrebbero essere contenti di far del bene agli italiani che li hanno messi lì e noi prenderemmo quei 2 soldini che ci danno in più», ha detto Nonna Silvi, lanciando un appello per le pensioni minime.

«Ha una capacità di dire le cose alla maniera della gente, del contadino, del popolo inteso come popolo che è la spina dorsale della nazione. Questa signora se si mette in lista domani io sono il primo a votarla, perché sa cosa fa, sa cosa dice e saprebbe cosa fare», dice Mauro Corona, lanciandosi in un vero e proprio endorsement e dicendo che andrà a trovarla in Toscana. Nonna Silvi lo aspetta, intanto è molto probabile che sarà nuovamente collegata nelle prossime puntate.

Estratti da open.online

È tra le food influencer più popolari nel mondo, con i suoi 3,3 milioni di follower su Instagram e 1,6 su TikTok: «Io influencer? L’unica influenza che conosco è quella che quest’anno non ho fatto, tiè»

83 anni, 3,3 milioni di follower su Instagram, 1,6 su TikTok. Sono i numeri che accompagnano Nonna Silvi, al secolo Silvana Bini. È una delle food influencer italiane più popolari, con milioni di seguaci in rete, nonostante la sua avventura nel mondo dei social sia iniziata quasi per caso.

Poi si è trasformata in un fenomeno globale, grazie alla sua autenticità e alla passione per le tradizioni culinarie italiane. Nonna Silvi non teme nulla davanti ai fornelli, tanto che è da poco tornata da un viaggio in Qatar, dove ha cucinato per l’emiro e la famiglia Al-Thani. Ed è con un misto di orgoglio e umiltà che racconta questa sua esperienza.

«Viaggio in prima classe, tutto pagato, che bellezza. E dire che ero un po’ timorosa, manco sapevo come salutarli quelli lì, sa, l’emiro, la moglie: la mano? un inchino? Una riverenza? E poi mica ci rinuncio a questo (e si tocca il tau francescano al collo). Avevo tutti i cuochi che obbedivano ai miei ordini, gli ho fatto fare il ragù toscano, le fettuccine, le lasagne, l’agnello in umido», racconta al Corriere della Sera.

Sollecitata su cosa avrebbe cucinato al G7, se fosse stata invitata come cuoca, risponde con ironia: «Lì avrei fatto una minestra di pane con tanti fagioli, così sarebbero corsi tutti in bagno».

La popolarità di Nonna Silvi sui social è esplosa quasi per caso. Tutto è iniziato quando il nipote Gabriele ha pubblicato un video in cui Silvana lo sgridava per un tatuaggio. Il video ha avuto un successo inaspettato, e da lì sono iniziati i video di cucina che hanno fatto il giro del mondo. «Ho appena cambiato telefonino, manco riesco a entrare in Facebook. Quando li giriamo litighiamo sempre, “fai questo, fai quello”, mi dice. Oh, ma allora!», dice Silvana.

Nonostante tutto il successo e le esperienze vissute, il desiderio più grande di Nonna Silvi è molto semplice: «Una bella cena con tutte le sorelle e i fratelli, finché ci siamo ancora tutti. Da mia nipote, che ha il ristorante PerBacco a Montespertoli. Niente di sofisticato, eh? Cucina semplice, come piace a me».

