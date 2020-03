4 mar 2020 11:45

BIANCA (6,1%) SBIANCA FLORIS (4,4%) E GIORDANO (4,8%) - ''DON MATTEO'' (24,2%) FA TRE GIRI INTORNO A CANALE5 (8,3%), SUPERATA PURE DA 'PECHINO EXPRESS' (8,9%) E ''IENE'' (9,5%) - MORENO (5,1%), PALOMBA (5,5-4,6%), GRUBER (7%), AMADEUS (21,9%), 'STRISCIA' (17,7%) - SONO IN VENTI PER 'SONO LE VENTI' (0,8%) - E.DANIELE (16,6-17%) - 'FORUM' (17,5%), ISOARDI (13,2%) - 'UOMINI E DONNE' SENZA I BABBIONI NON TIRA Più (15,8%) - VESPA (15,5%)