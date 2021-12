BIANCA SI VESTE DI BIANCO! - LA BERLINGUER HA DECISO DI SPOSARE IL SUO COMPAGNO DI UNA VITA, LUIGI MANCONI - LA GIORNALISTA, A 62 ANNI, RISALE ALL’ALTARE DOPO LE PRIME NOZZE CON IL COLLEGA STEFANO MARRONI - CHE FARA' IL DEVOTO MAURO CORONA? SI VESTIRA’ DA PAGGETTO PER PORTARE GLI ANELLI?

LUIGI MANCONI BIANCA BERLINGUER

Solo lo scorso maggio, al programma “Belve”, diceva: “L’amore? Sto bene così, non ho nessuna smania di sposarmi…”. Eppure, dopo poco più di sette mesi, qualche cosa ha fatto cambiare idea a Bianca Berlinguer e adesso la famosa giornalista e conduttrice di “Carta Bianca” su Raitre, a 62 anni, si prepara a sposarsi. Lo dimostrano, in concreto, le pubblicazioni in Comune che annunciano il matrimonio.

L’uomo che Bianca Berlinguer ha deciso di sposare è Luigi Manconi, 73 anni, giornalista, scrittore ed ex senatore, oggi professore di Sociologia a Milano, con cui sta insieme sentimentalmente dalla fine degli anni Novanta e da cui ha avuto la figlia Giulia, 23 anni. Per Bianca si tratta delle seconde nozze: in passato è stata sposata con il collega Stefano Marroni, oggi a capo della comunicazione della Rai.

bianca berlinguer luigi manconi foto di bacco (4)

Il legame con Manconi, suo prossimo marito, è sempre stato solidissimo e la stessa Bianca ha raccontato che si è fatto ancora più forte di fronte a un momento molto difficile. “Luigi ha perso la vista per una patologia e questa è stata una prova importante per tutti noi”, ha detto la figlia di Enrico Berlinguer, pronta con gioia a dire “si” al suo compagno di una vita.