BIANCHINA MIA, FATTI STRAPAZZARE! - LE FOTO DELL'INCONTRO TRA MAURO CORONA E BIANCA BERLINGUER A VICENZA: I DUE SI SONO ABBRACCIATI CON AFFETTO, DOPO I MESI DI LONTANANZA A CAUSA DELL'ALLONTANAMENTO DELLO SCRITTORE DA "CARTABIANCA" - DEL DEBBIO HA PROVATO A INCASTRARLO A "DIRITTO E ROVESCIO": "A SETTEMBRE TI VOGLIO RITROVARE QUI". MA IL MONTANARO HA NICCHIATO: "DOMANI INCONTRO BIANCHINA, VEDIAMO CHE DICE..."

Claudio Brigliadori per “Libero quotidiano”

ABBRACCIO TRA MAURO CORONA E BIANCA BERLINGUER

La telenovela Mauro Corona ricomincia a settembre. Per mesi ha passato i giorni a lamentarsi di Bianca Berlinguer e della Rai che lo hanno cacciato seduta stante da Cartabianca. Proprio quando aveva ritrovato una collocazione stabile in tv, a Dritto e rovescio su Rete 4, lo scrittore-alpinista manda tutto a ramengo, di nuovo. Stavolta niente sfuriate, è bastata una risposta raggelante.

Paolo Del Debbio gli parla col cuore in mano: «Guardami bene negli occhi, a settembre ti voglio ritrovare qui eh». Uno si attenderebbe sorrisi e brindisi a distanza, invece Corona è moscissimo: «Paolo, vieni su che ne parliamo. Domani incontro Bianchina a Vicenza, vediamo che dice».

ABBRACCIO TRA MAURO CORONA E BIANCA BERLINGUER

Del Debbio la prende sul ridere («Alla Bianchina devi preferire il Bianchino, che sono io. Ioa settembre ti aspetto, non fare il bischero») ma la sensazione è che al cuore il barbuto Mario non sappia proprio comandare. E come sempre in amore e sul lavoro a volte prevalgono i sospetti un po' maliziosi: non è che giochi a farsi desiderare, a fare un po' come la bella di Torriglia? Occhio Corona, il rischio è che questa volta nessuno ti voglia ripigliare.

mauro corona e bianca berlinguer abbraccio tra mauro corona e bianca berlinguer 5 mauro corona e bianca berlinguer abbraccio tra mauro corona e bianca berlinguer 3 bianca berlinguer e mauro corona ABBRACCIO TRA MAURO CORONA E BIANCA BERLINGUER