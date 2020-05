LA BIBBIA DI MIRKO SCARCELLA - L'ALGORITMO PER IL SUCCESSO SU INSTAGRAM (E TIK TOK) DEL CREATORE DI INFLUENCER - AL VOLUME, CHE È DISPONIBILE SOLO ONLINE AL COSTO DI 97 EURO, HANNO COLLABORATO IL GRANDE FOTOGRAFO DAVID LACHAPELLE E FLOYD MONEY MAYWEATHER, UNO DEGLI SPORTIVI PIÙ PAGATI DELLA STORIA, CHE HA FIRMATO LA PREFAZIONE....

Mirko Scarcella torna con un nuovo libro "La Bibbia. Successo Fama Soldi", in cui spiega come trasformare i propri profili social in un'azienda e perché è necessario anche per professionisti e imprenditori. Al libro, disponibile solo online a 97 euro, hanno collaborato il grande fotografo David LaChapelle, che ha scattato la copertina ritraendo per la prima volta un uomo italiano, e il campione di pugilato Floyd Mayweather, uno degli atleti più pagati della storia, che ha curato la prefazione.

Dopo l'esclusiva pre-release di gennaio, riservata ai suoi followers, Mirko Scarcella, il guru di Instagram dietro al successo di alcuni profili famosissimi anche in Italia, torna con un nuovo libro: "La Bibbia. Successo Fama Soldi". La nuova fatica editoriale del professionista, che segue Instasecrets, uscito nel 2018, "raccoglie quello che ho imparato in tre anni di lavoro su come diventare delle celebrities su Instagram, come crescerci e soprattutto come usarlo per guadagnare". A raccontarlo è lo stesso autore, da Miami, dove segue sia diversi V.I.P., che fanno dell'esposizione mediatica parte del loro core business, che persone che arrivano dai settori più disparati. Studi di avvocati, grandi agenti real estate, chirurghi estetici: "non c'è una professione che non possa giovarsi di una presenza intelligente sui social, in grado di raccontare sia il business che altri aspetti del proprio mondo", aggiunge.

Se per il primo libro Scarcella - un passato da commesso di Zara con posto fisso abbandonato per seguire le passioni e crearsi un lavoro che gli desse più soddisfazioni - aveva potuto contare sulla prefazione di Vittorio Feltri, negli anni l'autore ha internazionalizzato il proprio business.

Al volume, che è disponibile solo online al costo di 97 euro, hanno collaborato il grande fotografo David LaChapelle e Floyd Money Mayweather, uno degli sportivi più pagati della storia, che ha voluto scrivere la prefazione. Nella copertina del libro, LaChapelle, che ha fotografato divi come Michael Jackson, Elton John, Kim Kardashian e Madonna, e che è stato al centro di mostre in tutto il mondo, compresa una a Palazzo Reale a Milano, ha per la prima volta fotografato un uomo italiano: nell'immagine, scattata nello studio di Los Angeles dell'artista, Scarcella appare nudo e ricoperto di emoji. “Questo manuale del mio amico Mirko vi insegna a creare la vostra popolarità con i parametri Instagram, a diventare noti, a far diventare nota la vostra azienda e a vendere grazie al web", scrive invece Mayweather nella prefazione.

Il libro, che è disponibile in inglese e spagnolo su Amazon, mentre nella versione italiana si può acquistare sul sito http://www.labibbia.biz, "è diverso da Instasecrets", racconta l'imprenditore. "Oggi l'utente medio è a un livello molto più avanzato di prima e rispetto a tre anni fa Instagram si è definitivamente affermato nell'Olimpo dei social, sbaragliando la concorrenza di SnapChat, grazie alla quale, bisogna ammetterlo, ha saputo rinnovarsi profondamente, introducendo le 'stories' ma anche tante altre funzioni che rendono i meccanismi di ingaggio dei propri follower sempre più vari e ricchi". Nel testo, oltre a Instagram, si parla anche dell'altro social del momento, TikTok. "Più in generale, oltre a raccontare i segreti del mezzo, quella che cerco di passare è un cambio di paradigma: non sto caricando qualche foto, qualche contenuto, ma sto creando un'azienda. E nel creare un'azienda serve qualità, cura, ricerca meticolosa, attenzione ai dettagli. Anche per questo vorrei che chi compra il mio libro fosse consapevole che non è la solita guida. Ci ho messo tutto quello che so, ma per chi lo leggerà sarà anche un investimento su se stesso", conclude il professionista.

